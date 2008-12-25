Образец украинского денди Сергей Власенко

Известный адвокат Сергей Власенко стал публичной личностью во время Оранжевой революции, когда он представлял Виктора Ющенко в суде, в деле о фальсификации выборов. С тех пор он не пропускает ни одной публичной «тусовки» – очевидно, в интересах Гаранта Конституции. Прическа юриста довольно обычна. Большие залысины он не скрывает, равно как и не пытается скрыть свою «редкую» макушку искусственным «начесом». Напротив: он – явный приверженец естественного хода истории. Не пытаясь бороться против облысения, он, вместе с тем, не позволяет волосам отрастать длиннее положенных двух сантиметров. И потому его прическа неизменно выглядит довольно стильной – или, по крайней мере, ухоженной. Заметно, что Сергей Власенко уделяет ей немало внимания. Это больше чувствуется, чем находит визуальные подтверждения. Но особую обаятельность его образу придает не прическа, а легкая небритость. Ее он очень тщательно культивирует, контролируя буквально каждый миллиметр якобы «небрежной» щетины. В результате, его лицо приобретает некое почти арийское обаяние: сероглазый блондин с мужественной щетиной – что может быть ближе к идеалу современного «нибелунга» или «рюриковича»? Одевается Сергей Власенко со вкусом. Все его костюмы хорошо сидят на хозяине. Он – редкий представитель политической элиты, который предпочитает светлые тона даже в рабочих вариантах костюмов. Более того: он уже довольно давно и успешно противостоит поразившей наш политический истэблишмент моде на полосатые костюмы. Полосатыми у Сергея Власенко бывают обычно рубашки. Его любимые тона – пастельные, а также все оттенки серого. Черные – в исключительно в торжественных случаях, и с галстуком-бабочкой. В том, что касается галстуков, господин Власенко предпочитает голубые тона. Иногда – в полоску или даже крапинку. Голубая гамма идеально гармонирует с его цветом глаз и очень подходят Сергею Власенко. Еще одно удачное цветовое решение: малиновая рубашка, в которой политик появляется на светских «тусовках». Вопрос о том, является ли столь прекрасное чувство цвета результатом дизайнерских разработок или природным чутьем, остается открытым. С аксессуарами ситуация также на высоте. Очки его настолько подходят политику, что просто «срослись» с его лицом. Оправа легкая, но, в тоже время, отлично подчеркивает рисунок скул и разрез глаз. Часы пока еще не стали предметом публичного обсуждения – что позволяет предположить, что Сергей Власенко не пытается выставлять на суд общественности свое имущественное положение. В полном соответствии с римским принципом: «Одно дело – молчать, другое – умалчивать»…