Скандал! Бизнесмен Балашов мешает Литовченко жить!

Недавно Влада Литовченко вышла замуж в третий раз. Ее муж – миллионер, но бытовых проблем от этого меньше не стало. «В доме стало невозможно жить», — говорит владелица модельного агентства «Карин». С дочками 8-летней Христиной и 18-ти летней Маргаритой женщина живет в двухуровневой квартире площадью 150 кв. м по ул. Шелковичной в Киеве. Рядом — здание Верховной Рады. «Наш жилой дом «заселил» офисы. Я являюсь владелицей квартиры N21 на четвертом этаже, квартиру рядом — 22-ю — выкупил бизнесмен Геннадий Балашов. Уже год здесь делают ремонт под офис. Мало того, он захватил себе и чердак. Как-то моя Христина испугалась ночью — на чердаке кто-то громко стучал. Дочка прибежала ко мне и плачет: ”Мама, там что, привидения ходят?” Я думала, что бомжи залезли, но в нашем доме сидит консьержка», - пожаловалась Влада. Соседняя квартира N22 раньше принадлежала пожилой семейной паре. «Когда дедушка умер, бабушке, по-видимому, предложили хорошие деньги. Квадратный метр в доме до финансового кризиса стоил 25 тысяч долларов. Я здесь живу четыре года. Раньше было все хорошо, спокойно. А теперь пыль и грязь от ремонта летит в мою квартиру. От строителей, которые здесь слоняются, несутся плохие запахи. Сплошная антисанитария». Литовченко рассказывает, что в доме расположены адвокатская контора, благотворительный фонд, офисы должностных лиц и «Театр на Печерске». Говорит, что писала жалобы. «В ЖЭКе со мной согласились. Хотя я знаю, что на Геннадия Викторовича заведено не одно уголовное дело. Он не имеет никаких распоряжений и решений. От его ремонта у меня на кухне по стенам пошли трещины, — ведет в кухню». А переехать в место поспокойнее Литовченко не хочет. «Я привыкла, здесь центр, район хороший. Возле Верховной Рады постоянная охрана». Сосед Литовченко Геннадий Балашов когда-то возглавлял управление политики Днепропетровского горисполкома, был народным депутатом в 1998-2002 годах. В 2003-м создал политическую партию «Красивая Украина». Видимо он не зря завел себе офис по соседству с директором модельного агентства. Он рассказал газете: «Когда бывший муж Влады (президент компании мобильной связи «Киевстар» Игорь Литовченко) делал ремонт в ее квартире, никто же не жаловался. Думаю, до конца года свой ремонт закончу, приглашу экспертную комиссию, пусть сделают заключение. Сколько насчитают, столько и отдам». Фото Фокус, VIP, официальный сайт Влады Литовченко