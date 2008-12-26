Черновецкий назвал киевского мажора самым красивым

Лидер «Гражданского актива Киева» Александр Пабат как будто знал, что ему готовят на заседании Киевсовета в четверг на Рождество. А ждал его сюрприз от самого Леонида Черновецкого…. На собрание он пришел в светлом костюме и полосатой рубашке с разноцветной окантовкой. «Я люблю красивую, модную, качественную одежду», - как-то уже говорил господин Пабат. Следует отметить, что депутат Киеврады действительно выделяется среди других своих коллег своей безупречной внешностью. Пабата еще не разу не видели на сессии Киевсовета в одном и том же наряде. Во время пленарного заседания господин Пабат часто выходил в коридор, вальяжно маневрируя в толпе людей. Не поэтому ли, журналистки так и звали «красавца» под елку… рассказать на камеру, как и где он будет встречать Новый год. Надо сказать, не только девушкам нравится Александр Пабат. Он симпатичен и градоначальнику Леониду Черновецкому. Поэтому «опекун» киевских бабушек назвал Пабата самым красивым депутатом в Киевраде! Он считает столичного миллионера и лицом демократии. «Вы, - обратился к Пабату Черновецкий, - самый красивый депутат Киевсовета и настоящее лицо демократии». Сам же Александр Пабат тоже скромностью не страдает. Он считает себя первым и последним мажором Киева, удивляясь, какой Олесь Довгий мажор?! «Я первый и последний мажор Киева», - говорит Пабат. В свое время он как сын высокопоставленных родителей, работавших в правительстве УССР, пользовался всеми благами детей советской элиты, например, ездил в Артек. А кто же после этого секретарь Киевсовета?!