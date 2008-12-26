Каськив ездит на «Infiniti» за $100 тыс.

Как-то VIP.Glavred на главной улице страны видел черный джип, припаркованный на тротуаре. На пассажирском сидении авто сидел народный депутат от блока «НУ-НС» Владислав Каськив. На месте водителя был мужчина в спортивном костюме, а сзади примостилась гламурная блондинка. Мужчины что-то обсуждали. Казалось, что депутат Каськив случайно сел к кому-то в машину, чтобы переговорить. А нет! На днях «Газета по-украински» сделала с ним интервью. На встречу нардеп приехал на том же черном джипе. Вот как описывается встреча с депутатом: «Наконец его черный джип «Infiniti» паркуется на тротуаре. Такое авто стоит около $100 тыс. Нардеп выходит из передней пассажирской двери, возвращается в салон за очками. Ежится от холода, на нем только костюм. Набирает мобильный водителя, чтобы принес из машины деньги. Через минуту тот заходит и передает зажим с наличностью. Депутат сбрасывает пиджак, садится под стеной. Освещение несколько тусклое. На столе горит свеча. В низкий широкий подсвечник насыпаны кофейные зернышки. Каськив берет одно и зажигает над пламенем. Гасит. В воздухе терпко пахнет жареным кофе. Каськив добавляет, что в этом кафе он уже в третий раз. Кстати, встречается с журналистами Владислав Каськив преимущественно в кофейнях за чашечкой кофе. Его любимая - «Золотой дукат». По собственному признанию нардепа, здесь он писал закон о выборах вместе с регионалом Юрием Мирошниченко. Заведение расположено в подвале одного из домов на улице Институтской в самом центре города и Каськив считает, что здесь лучшее кофе в городе. Девушкам, которые охотятся за неженатыми депутатами, нужно пить кофе именно там!