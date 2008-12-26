Геращенко предана стрижке «под каре»

Недавно VIP.GLAVRED писал о женщинах с волосами длинной до плеч, среди которых дочь экс-президента Леонида Кумы Елена Франчук и телеведущая Маша Ефросинина. Оказывается, барышень, предпочитающих стрижку в стиле каре, не так и мало. Уже давно стрижется под каре бывшая пресс-секретарь президента, а ныне народный депутат от НУНС Ирина Геращенко. Долгое время с такой стрижкой ходила и президента аналитического центра «Академия» Александру Кужель. Народный депутат Ирина Акимова также в рядах "под каре". Подобного стиля в прическа даже у первой леди Украины Катерина Ющенко! Телеведущие Илона Довгань, Василиса Фролова, супруга парикмахера, экс-модель Ирина Дюденко и другие известные лица нашей страны тоже предпочитают длину волос до плеч.