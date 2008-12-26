Скинемся Тимошенко на зимние сапоги?! (ФОТО)

Премьер-министр Юлия Тимошенко зимой носит все ту же осеннюю одежду. Так, несмотря на то, что за окном давно уже зима, в Евпаторию Юлия Владимировна приехала в… туфлях. Неужели народный премьер не боится простудиться?! Ведь потом Юлия Владимировна может слечь с высокой температурой в самый ответственный для страны момент, например, под заседание СНБО. Правда, согревало Юлию Тимошенко все то же пальто от любимого Луи Виттона. Наверное, стоит премьеру заглянуть в столичный бутик. Ведь «ее» торговая марка предлагает своим клиентам не только сумки, ремни, но и обувь. Изучив стиль Тимошенко, VIP.GLAVRED предлагает Премьеру сапоги на самом высоком каблуке с круглым носиком. Недорогие, как для Юлии Владимировны. Всего 710 английских фунтов. Но в условиях кризиса, на сапоги госпожи Тимошенко придется скидываться не только членам семьи, но и всему народу. С Украины по нитке – Тимошенко зимние сапоги. ФОТО – «MIGnews», на заглавной – с сайта Юлии Тимошенко