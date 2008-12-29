Друг президента Ющенко «скрывается» в Австралии

"Нашим общенациональным Депардье" гордо называют французы Жерара Депардье, причисляя актера к величайшим ценностям и достижениям страны. 38 лет своей жизни Депардье отдал кинематографу и телевидению страны, сыграв более 180 ролей, многие из которых вошли в сокровищницу французского кино. Депардье активно занимается коммерческой деятельностью - эксплуатацией нефтяных месторождений, контролирует работу многочисленных принадлежащих ему винных хозяйств, двух парижских ресторанов. У Жерара Депардье есть много друзей по всему миру. В их числе и президент Украины Виктор Ющенко. Актер считает семью главы государства «своими хорошими друзьями». Несколько лет назад Депардье гостил у Ющенко в селе Безрадичи Киевской области. А в прошлом году Депардье даже приезжал праздновать Рождество с президентской четой. К ним присоединились бывший советник президента Виктора Ющенко Харес Юсеф с женой Ольгой и президент Грузии Михаил Саакашвили с женой Сандрой и сыновьями — 12-летним Эдуардом и годовалым Николазом. VIP-компания остановилась в резиденции Виктора Ющенко «Синегоры» в селе Гута. Вместе они катались на лыжах в Буковеле, гуляли по базару в Яремче, где француз купил себе гуцульский сардак и украшенный помпонами и вышитый бисером чепец на голову. 27 декабря Жерар Депардье отметил юбилей. Французскому актеру исполнилось 60 лет. Правда, этот год стал трагическим для него - в середине октября скоропостижно скончался один из его четырех детей, прекрасный актер Гийом Депардье. Долгое время его отделял от отца затяжной конфликт - смерть же от вируса, вызвавшего скоротечную пневмонию, по воле судьбы последовала в годы примирения. Депардье все еще находится в трауре и, по слухам, решил перебраться на время в Австралию, пишет Starlife. Возможно, там Жерар Депардье и отметил свой юбилей.