Тимошенко в год Быка светит потеря должности

Астрологи и нумерологи составили прогноз для наших политиков и других известных людей на наступающий год. А так как они все люди публичные, их даты рождения можно найти свободно в Интернет, это дело оказалось совсем не сложным. ЮЩЕНКО (23.02.1954) Виктору Андреевичу грядущий год нужно провести начеку. Активизируются тайные враги и недоброжелатели, которые принесут немало хлопот. Правда, неприятности на работе окупятся финансовым везением. Он сможет заработать достаточно, чтобы обеспечить себя и семью на долгие годы. Нумерологи также говорят, что 2009-й действительно будет трудным для президента и принесет много изменений, пишет газета Рината Ахметова «Сегодня». ЯНУКОВИЧ (09.07.1950) Для лидера ПР грядущий год будет благоприятным и даст возможность карьерного роста. Виктор Федорович, возможно, даже снова вернет премьерский пост, а может, и президентом станет. Главное — целенаправленно идти к цели. Но нумерологи, напротив, предрекают Януковичу трудный год с возможными потерями. В общем, расслабляться нельзя. ТИМОШЕНКО (27.11.1960) Для Юлии Владимировны год Быка несет трудности и преграды. Ей придется много ездить и со многими договариваться. Возможно серьезное ухудшение здоровья, так что звезды настоятельно рекомендуют премьеру взять в начале года отпуск. Неблагоприятен год и для ее карьеры, очень вероятна потеря должности, утверждают астрологи. С этим согласны и нумерологи. ЛУЦЕНКО (14.12.1964) 2009-й для главы МВД окажется неудачным в политике. В его жизни появится множество спорных, конфликтных ситуаций, найти выход из которых будет сложно. Звезды предсказывают ему возможность получения серьезных травм. То есть светит «нервотрепка». Нумерологи же успокаивают главного милиционера: важных изменений и неожиданностей в целом год не принесет. ЯЦЕНЮК (22.05.1974) Грядущий год будет очень благоприятным для политкарьеры. Он сможет реализовать свои планы и амбиции, а все начинания принесут плоды. Наиболее удачное время — весна. В этот период звезды пересказывают успех и везение. По прогнозу же нумерологов, личная жизнь Яценюка претерпит изменения — его может ждать развод, или же новая любовь. ЧЕРНОВЕЦКИЙ (25.11.1951) 2009 год сделает карьеру киевского мэра еще более успешной. Он сможет реализовать свои очередные планы и проекты, перед ним откроются новые перспективы, он сможет еще более обогатиться за счет доходов из совершенно разных источников. По прогнозам нумерологов, в личной жизни мэра может случиться роман или влюбленность. ЛИТВИН (28.04.1956) У этого политика год будет достаточно удачным в карьере, но успех придет к нему не раньше весны-лета 2009 года. Семейная жизнь окажется неспокойной. В следующем году звезды советуют ему активно заниматься спортом для поддержания здоровья. Нумерологи пророчат очень эмоциональный год, со множеством переживаний и даже потерь. Так что бдительность терять не надо. ШЕВЧЕНКО (29.09.1976) В 2009 году закончится его трехлетняя полоса невезения. Спортивная удача вернется в апреле-мае 2009 года, когда у Андрея появится шанс подписать новый контракт с другим клубом. Но следует опасаться получения травм в августе — сентябре. Нумерологи же говорят, что счастье дастся непросто — год для Шевы будет все же трудным. КЛИЧКО (19.07.1971) Столь важный для Виталия бой с Льюисом, который по прогнозу состоится во второй половине 2009 года, принесет победу украинцу. Неудача может подкрасться в октябре-ноябре. Звезды предупреждают о неприятностях, которые грозят кому-то из его близких. Нумерологи считают, что год Быка принесет Кличко важные изменения, но с плюсом или с минусом, зависит от самого Виталия. ВАКАРЧУК (14.05.1975) Существует опасность травм и попадания в аварию. Возможны срывы гастрольного графика и планов. Год неблагоприятен для покупки авто и авиаперелетов. В политику он вернется, но не раньше, чем закончится 2009 год, считают астрологи. Нумерологи, несмотря на угрозы травм, прогнозируют Вакарчуку счастливый творческий год.