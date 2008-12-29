Дочь Суркиса рассказала о женах отца

29 декабря 2008, 19:02

А сама 36-ти летняя дочь президента президента Федерации футбола Украины замужем уже во второй раз

Несмотря на то, что сайты пишут, мол, дочь Григория Суркиса негодует, ибо последняя, третья супруга отца моложе ее, та утверждает, что совершенно спокойна на этот счет. Более того – очень рада тому, что жена преподнесла отцу сюрприз, родив сына. При этом она совсем не против рассказать о всех женах своего отца и о своей матери. Оказывается, у всех прекрасные отношения. Маму Светланы зовут Полина Александровна. По профессии она музыкант, а «по жизни» – очень красивая и душевная женщина. «Сегодня их отношения с отцом напоминают отношения брата и сестры. Маминых родителей уже нет в живых, и родители отца – мои бабушка с дедушкой – общаются с мамой как с дочерью».Вторую жену Суркиса звали Татьяна Владимировна. «И появилась она значительно позже, чем я пошла в первый класс. Уточнять дату не буду. Но несмотря на то, что у отца появилась вторая, а затем и третья супруга, мои отношения с ним – с первого дня моей жизни и по нынешний – очень доверительные и комфортные. После развода родителей я не почувствовала раскола в семье. У меня никогда не было недостатка в родительском внимании и домашнем уюте. Мы с отцом – близкие люди».,- утверждает Светлана. Третью супругу Григория Михайловича зовут Екатерина. Так вот, первая жена (моя мама) и третья при встрече могут разговаривать часами. Они дружат, и отношения у них самые искренние». Кстати, мама самой Светланы позже вышла замуж за человека, который хотел жениться на ней еще до папы. Тогда у него это не получилось – Григорий Суркис оказался настойчивей. «Его зовут Александр, сейчас он работает у моего отца. Уже это дает возможность судить о взаимоотношениях в нашей семье». Вспоминает дочь и о своем детстве «Когда я училась в школе, он контролировал меня ежедневно. Настаивал, чтобы я занималась каким-то видом спорта. Не без его участия я поступила в педагогический университет. Да и вообще, без его участия не обходилось ни одно событие в моей жизни, в том числе моя первая и вторая свадьбы. А сейчас для моих детей он – великолепный дедушка.»Сама Светлана замужем уже во второй раз. От первого брака у нее остался сын. Сегодняшнего супруга зовут Станиславом . От него родилось еще двое деток, также у мужа Светланы есть дочка от первого брака. «Так что сейчас у нас на двоих четверо детей». Ни для кого ни секрет, что дочь Суркиса является эксклюзивным дистрибьютором в Украине известного косметического бренда. Она призналась, что отец помог с начала со стартовым капиталом, а потом и в других материальных вопросах. А вот в политику Светлана не пойдет ни за что в жизни «Мне же достаточно того круга обязанностей, который у меня есть. Вот, скажем, один мой друг – режиссер – предлагает мне вести программу на телевидении. Сегодня я говорю ему «нет». Чтобы работать в телеэфире качественно, нужно уделять этому много времени. А политика мне интересна только как один из разделов новостей. Я нашу политику просто не понимаю».

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