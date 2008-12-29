Дочь Суркиса рассказала о женах отца

Несмотря на то, что сайты пишут, мол, дочь Григория Суркиса негодует, ибо последняя, третья супруга отца моложе ее, та утверждает, что совершенно спокойна на этот счет. Более того – очень рада тому, что жена преподнесла отцу сюрприз, родив сына. При этом она совсем не против рассказать о всех женах своего отца и о своей матери. Оказывается, у всех прекрасные отношения. Маму Светланы зовут Полина Александровна. По профессии она музыкант, а «по жизни» – очень красивая и душевная женщина. «Сегодня их отношения с отцом напоминают отношения брата и сестры. Маминых родителей уже нет в живых, и родители отца – мои бабушка с дедушкой – общаются с мамой как с дочерью».Вторую жену Суркиса звали Татьяна Владимировна. «И появилась она значительно позже, чем я пошла в первый класс. Уточнять дату не буду. Но несмотря на то, что у отца появилась вторая, а затем и третья супруга, мои отношения с ним – с первого дня моей жизни и по нынешний – очень доверительные и комфортные. После развода родителей я не почувствовала раскола в семье. У меня никогда не было недостатка в родительском внимании и домашнем уюте. Мы с отцом – близкие люди».,- утверждает Светлана. Третью супругу Григория Михайловича зовут Екатерина. Так вот, первая жена (моя мама) и третья при встрече могут разговаривать часами. Они дружат, и отношения у них самые искренние». Кстати, мама самой Светланы позже вышла замуж за человека, который хотел жениться на ней еще до папы. Тогда у него это не получилось – Григорий Суркис оказался настойчивей. «Его зовут Александр, сейчас он работает у моего отца. Уже это дает возможность судить о взаимоотношениях в нашей семье». Вспоминает дочь и о своем детстве «Когда я училась в школе, он контролировал меня ежедневно. Настаивал, чтобы я занималась каким-то видом спорта. Не без его участия я поступила в педагогический университет. Да и вообще, без его участия не обходилось ни одно событие в моей жизни, в том числе моя первая и вторая свадьбы. А сейчас для моих детей он – великолепный дедушка.»Сама Светлана замужем уже во второй раз. От первого брака у нее остался сын. Сегодняшнего супруга зовут Станиславом . От него родилось еще двое деток, также у мужа Светланы есть дочка от первого брака. «Так что сейчас у нас на двоих четверо детей». Ни для кого ни секрет, что дочь Суркиса является эксклюзивным дистрибьютором в Украине известного косметического бренда. Она призналась, что отец помог с начала со стартовым капиталом, а потом и в других материальных вопросах. А вот в политику Светлана не пойдет ни за что в жизни «Мне же достаточно того круга обязанностей, который у меня есть. Вот, скажем, один мой друг – режиссер – предлагает мне вести программу на телевидении. Сегодня я говорю ему «нет». Чтобы работать в телеэфире качественно, нужно уделять этому много времени. А политика мне интересна только как один из разделов новостей. Я нашу политику просто не понимаю».