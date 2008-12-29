Кильчицкая призналась, в кого она влюблена!

Первый заместитель столичного мэра Ирэна Кильчицкая летом любит отдыхать в Каннах, где и отмечала свой 40-ой день рождения, зимой - в Куршевеле. Эти зимние каникулы она планирует провести опять же во Франции с детьми и … любимым человеком. Заграницу праздновать Рождество госпожа Кильчицкая отправится вместе с дочкой Моникой и сыном Марком сразу после Нового года. «Быка» же она буде встречать дома в семейном кругу. В этом году новогоднюю елку Ирэна Кильчицкая наряжала вместе с программой «Светская жизнь». С появлением Моники елка в доме Кильчицкой детская и белого цвета. Кстати, коляска младшего сына Марка тоже белоснежная и обшита мехом норки - подарок подруги Ирэны Реонольдовной. Кстати, у Марка есть уже даже свой Феррари. Папы детей Кильчицкой тоже делают маме презенты, но! только те, которые выберет она сама. Вообще, Ирэна Кильчицкая все решает сама. Например, составляет список расходов на детей, а папы это все оплачивают. Перед Кильчицкой не стоит и вопрос, ехать ли в этом году в гости к папе Марка, который живет во Франции. Ее даже не надо приглашать, она все равно поедет. Надо сказать, что папа-француз играет не последнюю роль в жизни госпожи Кильчицкой. С ним Ирэна Реонольдовна познакомилась еще до того, как на свет появилась Моника. А после рождения Марка, состоятельный бизнесмен прилетал в Украину увидеть сына. Ирэна Кильчицкая категорически против того, чтобы мужчины присутствовали при родах. Сейчас папа Марка постоянно звонит и интересуется малышом. Такое внимание со стороны француза не могло оставить равнодушной даже Ирэну Кильчицкую. В интервью Кате Осадчей она призналась, что постоянно находится в состоянии влюбленности. Сейчас же, намекнула Кильчицкая, она влюблена в папу маленького сына. Но замуж она все равно не собирается!