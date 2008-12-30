У Хакамады была депрессия, когда она спрыгнула с наркотика

Ирина Хакамада считалась одним из самых известных политиков на просторах бывшего СССР. Покинув политический олимп, она все равно остается интересной: снимается в телепередачах, пишет книги, проводит тренинги для успешных женщин. Недавно она побывала в Киеве как раз в рамках такого тренинга и заодно рассказала одному глянцевому журналу о своей жизни. Сказала, что уйти из политики очень трудно… «Публичный человек живет на нерве, на адреналине, и когда он покидает политическую арену, заканчивается выработка адреналина, и организм начинает разваливаться – психологически и физически. Именно поэтому власть называют наркотиком и цепляются за нее любыми способами. Уход из политики дался мне тяжело, а потом еще я пережила тяжелый период адаптации и сильнейшую депрессию»…Чтобы подвязать с этим наркотиком она начала писать. Кстати, тексты свои Ирина пишет не на компьютере, а обычной ручкой. Собственно после ухода из политики и появилась книга «Любовь вне игры, или История одного политического самоубийства». Известно, что Ирина Хакамада сейчас состоит в четвертом по счету браке. Со всеми мужьями она поддерживает отношения «К сожалению, мой второй муж умер гот гриппа -инфекция попала в почки. А с первым и третьим недавно виделась». У сегодняшнего мужа Хакамады это тоже третий брак. И то, что семейное благополучие держится на привычном сексе, Хакамада отрицает. Она говорит, что «это все глупости, что секс может быть в течение 15 или 20 лет неожиданным и офигенным. Чепуха! Через пять лет все заканчивается. Но не стоит отметать привычный секс- это уютно, приятно, прогнозируемо, и он тоже прекрасен. Наоборот, его нужно принять и культивировать. Но брак держится прежде всего на мудрости». И еще она признается, что в блондинку бы никогда не перекрасилась: «Зачем предавать племя брюнеток, нам и так нелегко. Ведь блондинок любят глазами, а брюнеток – ушами. Я вот подстриглась по-другому, и меня уже никто не узнает».