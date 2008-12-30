Нестор Шуфрич начинал с шампанского и заканчивал водкой!

30 декабря 2008, 17:05

Политики рассказали, как они обычно празднуют Новый год

Народный депутат Ирина Геращенко выпускает к празднику домашнюю стенгазету. Приклеивает фото членов семьи и пишет под ними стихи собственного сочинения. Место в газете находится даже домашнему рыжему коту Тиме. "Тима на нас не обижается. Во всяком случае, если и обижается, то меньше, чем на дочь, когда та пытается ему завязать бантик на голове", - смеется Ирина. Коту же на праздник чаще всего дарят красиво упакованный "Вискас". Новогодние праздники Геращенко проведет в одной из европейских стран, где будет кататься на беговых лыжах и крестить ребенка своих друзей. Евгений Червоненко традиционно празднует Новый год у себя на даче в Карпатах, куда приглашает своих друзей: "Я встречаю их на своей спортивной машине "Багги" в нескольких километрах от своего дома. Потом, когда их везу, начинаю во время езды специально делать так, чтобы нас заносило на поворотах. В кабине все начинают кричать от страха. Помню, один раз сымитировал аварию. Я специально на дороге положил на бок свой "Багги", как будто бы он перевернулся. Гостей подвезли к месту "аварии". Они в ужасе. А тут из машины вылазит мой напарник с бутылкой водки, стаканами и подносом с закусками. Мы потом проехали еще километр и на капоте начали выпивать и закусывать". Евгений Червоненко, в прошлом известный советский гонщик, три раза попадавший в аварии (причем один раз в Италии его машина упала в обрыв с высоты 28 метров, а после того как Евгений Альфредович вытащил из нее товарища, взорвалась) и имеющий 34 перелома, обычно на Новый год произносит такой тост: "Друзья, желаю вам, чтобы колеса вашей жизни крутились под вами, а не над вами!" Депутат-регионал Нестор Шуфрич традиционно отмечает Новый год с родителями в Ужгороде. "Помню, в университете всегда хотел встречать праздник и с родителями, и с однокашниками. Тогда его встречали «по Москве». И вот на последних курсах, уже во времена независимости, эту дилемму все-таки решил. С папой и мамой мы поднимали бокалы под бой кремлевских курантов. А после этого я уезжал к друзьям в общежитие. И пользуясь часовой разницей, отмечал Новый год уже с ними по-киевскому времени". Жили тогда студенты скромно. Столы были небогатыми. Начинали шампанским, а заканчивали, как обычно принято, коньяком и водкой, закусывали тоже традиционно — заварными пирожными, сыром, вареной колбасой и, конечно же, оливье. "С последним также традиционно некоторые из нас знакомились под утро непосредственно, поэтому у меня, учитывая, что пить я начал только, став народным депутатом и лишь только символически - вино или шампанское, была "почетная обязанность" — развести всех утром по домам, что я делал с чувством максимальной ответственности". У оппозиционного главы Национального банка депутата Сергея Левочкина тоже есть, что вспомнить из студенческой молодости. На Новый год молодой Сергей Владимирович, тогда еще студент Киевского экономического университета, с друзьями запускал пиротехнические ракеты. "Это можно делать двумя способами - или вставляя их в снег, или к чему-либо привязывая, чтобы задать направление полета ракеты. Свой "космодром" мы организовали на балконе. Так вот, из-за того, что друг плохо привязал ракету, она полетела не туда куда надо, а начала носиться между нами. Да так быстро, что мы и испугаться не успели". Еще в молодости Левочкин стал соблюдать традицию - носить в карманах на Новый год денежки. "Это для того, чтобы они потом весь год у тебя водились". По словам депутата, он хранит эту традицию до сих пор. Говорит, что помогает.

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