Катеринчук отметит Новый год на даче

Большой деревянный дом находится в часе езды от Киева. Он окружен елками, неподалеку канал, в котором ловят щук. Сам дом украшен картинами друзей –художников жены нардепа Николая Катеринчука Анастасии, а в кабинете хозяина дома –грамоты. Муж и жена в браке уже 18 лет. Последние 5 лет супруга не работала. Занималась воспитание детей: Дани и Николь. Отец же все время на работе «Вечный командировочный. Конечно, есть свои плюсы. Знакомства с интересными людьми, возможность им помочь. И минусы – я не видел, как растут мои дети. Возможно, это самая страшная цена, которую мне пришлось заплатить за занятие политикой», - говорит народный депутат. Но на даче на детей находится время. По словам Катеринчука, раз в месяц у них рыбалка, куда он берет сына, а еще ходит на мультики в кинотеатры вместе с детьми. На даче также играют в футбол, особенно когда в гости приезжают друзья со своим семейством.. С этими самыми друзьями семья Катеринчуков планирует встречать и Новый год. «Это наша институтско-университетская компания. Так получилось, что Колины одногруппники женились на моих одногруппницах. Там нет публичных персон, это люди, далекие от политик», - рассказывает Анастасия. За границу они и не собирались – из-за кризиса. И на даче Новый год семья отмечает уже три года подряд. Обычно здесь собирается человек тридцать, запускают салют, играют в футбол, а кое-кто даже купается в проруби, пишет журнал "Hello!" Также с друзьями отмечают Катеринчуки и старый Новый год «Собирается наша старя компания. Кто бы где ни праздновал Новый год- 13 января мы обязательно встречаемся с людьми, которых знаем давным-давно. И традиции у нас давние: гадания, загадывание желаний и утка. С яблоками.»