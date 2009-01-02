Абрамович должен решить что продать: яхту или "Челси"

Вот это да! Мировой финансовой кризис заставил задуматься об экономии и одного из самых богатых людей мира, хозяина «Челси» Романа Абрамовича. Более того, по утверждению немецкой газеты Bild, российский олигарх в скором времени вообще может пойти на продажу самого аристократического клуба Англии. Немецкая газета сделала такой вывод на основе слов бывшего менеджера «Шальке-04» и «Ганновера» Ильи Кенцига. «С ноября муссируются слухи о том, что Абрамович хочет продать клуб, – сказал эксперт по финансовым вопросам в футболе. – Сейчас он просто ищет того, кто возьмется устроить ему эту сделку». Все действия Абрамовича в последнее время действительно говорят о том, что он начал жестко экономить. Сначала Роман Аркадьевич уволил 15 селекционеров клуба, зарплата которых обходилась «Челси» всего лишь в 156 тысяч евро в год. Потом он отменил бесплатное питание для игроков в клубном ресторане. Нельзя в этой связи не вспомнить и отмену собственной свадьбы, а также турнира своего имени в Израиле, который полностью финансировался за счет олигарха. Некоторые эксперты уже утверждают, что в связи с кризисом и падением курса акций предприятий состояние Абрамовича сократилось с 16,7 млрд до 2,3 млрд евро. И якобы миллиардер сейчас выбирает, что продать – роскошную яхту «Пилариус» (длиной 115 м, с двумя вертолетными площадками и системой противоракетной обороны на борту общей стоимостью более 200 млн. евро) или клуб «Челси», в который с июля 2003 года Абрамович вложил 210 миллионов евро (включая погашения долгов «аристократов). Тем временем главному тренеру «Челси» Луису Фелипе Сколари уже сообщили, что из-за финансового кризиса денег на покупку новых игроков нет. И если он захочет кого-то прикупить, сначала надо продать дорогостоящих футболистов, среди которых и наш Андрей Шевченко. В «Милан» Абрамович пока его передал поиграть в аренде. Роман Абрамович потратил на принадлежащий ему лондонский футбольный клуб «Челси» более миллиарда долларов. С июля 2003 года, а именно тогда «Челси» сменил владельца, Абрамович вложил в команду 578 миллионов фунтов стерлингов (1,13 миллиарда доллаоров). Значительная часть этих денег (275 миллионов долларов) была потрачена непосредственно на покупку клуба и выплату внешних долгов. Не скупились «аристократы» и на трансферном рынке. Особенно в первые годы «царствования» «Красного Романа». Самым затратным в оказался сезон 2004/05 – тогда лондонцы сметали все «товары» на трансферном рынке, и на покупку игроков было потрачено 248 миллионов долларов. К тому же клуб имеет солидную зарплатную ведомость – около 250 млн. долларов в год, которую пока и близко не покрывают доходы (продажа атрибутики, рекламные и спонсорские контракты, бонусные отчисления в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге).