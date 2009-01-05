Пастора Черновецкого обыскала милиция! (ФОТО)

Невероятно! В пятницу в офисах и дома у лидера протестантской церкви «Посольство Божие» Сандея Аделаджи прошли обыски. Удалось сделать несколько снимков, на которых бойцы спецподразделения оцепляют Легкоатлетический Манеж, где проводились служения «Посольства божьего». Сандея подозревают в причастности к мошеннической деятельности компании «Кингз Кепитал», из-за чего вкладчики потеряли около 180 миллионов долларов. «БЛИК» побывал вчера на службе в «Посольстве». Аделаджи был весел, обвинения отвергал, а прихожане дарили ему цветы. – В милиции сказали, что против меня люди засвидетельствовали показания. Хотя на меня у них ничего нет! Стрелки с тех, из-за кого люди действительно потерпели убытки, перевели на меня. Как будто это мне несли деньги! – сказал во время службы Сандей Аделаджа. Прихожане церкви тоже отрицают причастность Сандея. Свое мнение по этому поводу высказал один из приверженцев пастора. – Я знаю этого человека почти 9 лет. Благодаря служению Сандея моя жизнь в корне изменилась! – защищает своего наставника Дмитрий (32 года). А помощники Аделаджи со сцены призвали прихожан написать в милицию коллективное письмо в защиту пастора: – Давайте в письме дадим показания о том, что действительно для нас сделал пастор! - призывают они. Напомним, что в прошлую пятницу с утра в дом и рабочий офис Сандея Аделаджи с обыском нагрянула милиция. Манеж, где церкви «Посольство Божье», в тот день был оцеплен нарядом «Беркута».