На Новый год Ефросинина была бабочкой

С Новым годом, Украина! Для большинства из нас этот праздник все-таки остается главным воспоминанием детства. И пока многие пытаются припомнить подробности прошедшего взрослого гулянья, мы расспросили телеведущих об их детских впечатлениях празднования Нового года… Андре ТАН, телепроект о моде «ПроFashion» (Новый канал) - С самого раннего детства Новый год для меня - благодатное время. Дело в том, что все карнавальные костюмы для себя и сестер я придумывал сам. Усиленный надзор родителей за мной начинался еще в первых числах декабря: ведь первые мои наряды были созданы из оконных занавесок и гардин, которые я отрезал… прямо с окон. Из них получались очень милые юбочки-пачки для моих сестренок-Снежинок. Но самое яркое впечатление осталось от костюма Казачка. Я очень гордился каракулевой шапкой, сшитой собственными руками, пока мама не обнаружила в шкафу свою шубу с вырезанной спиной! Словом, стиль smart couture (школьная мода), в котором я сейчас работаю, формировался во мне с самого детства. Я любил «умные» костюмы: Звездочета, Волшебника, Старика Хоттабыча. Но чаще всего приходилось быть… Зайчикома. Павел СКОРОХОДЬКО, программа «Самый умный. Взрослые игры» («1+1») - С моим любимым новогодним костюмом связана целая история. Дело происходило еще во времена СССР. Наша группа в детском садике готовила танец красногвардейцев, а я должен был играть одного из них. Ну а что же должно быть у настоящего красногвардейца? Конечно, сабля! Мой папа купил большущую - полуметровую - деревянную линейку, вырезал из нее саблю, покрасил в красный цвет, а рукоятку сделал золотой. Когда ребята ее увидели, были просто в восторге! Каждый хотел подержать. Она пошла по рукам… И тут зашла воспитательница и отобрала ее. Сказала, что срываю работу коллектива, поэтому танцевать не буду. Как и полагается маленькому мальчику, с которым несправедливо поступили, я расплакался… Вот так меня впервые в жизни понизили в звании. Зато на следующий год я проявил себя во всей красе. Выбирали ведущего детского праздника, и я успешно прошел первый в своей жизни кастинг! Маша ЕФРОСИНИНА, шоу «Модный приговор» («Интер») В детстве у меня были типичные девчачьи новогодние костюмы: Cнежинки, Бабочки… А вот моя дочка куда более требовательная. В этом году захотела себе наряд Русалки Ариэль. И она все еще верит в существование Деда Мороза. Я же разочаровалась в нем уже в раннем детстве. Он приходил к нам каждый год, дарил подарки, а потом… Однажды взял и пошел с папой на кухню пить водку. Илона ДОВГАНЬ, ТСН («1+1») Новый год в детском саду у меня ассоциируется с воспитателями, переодетыми в Дедов Морозов, с подарками в большом мешке, криками «Елочка, зажгись!» и стихами. Помню, я всегда запоминала не только свои слова, но и других детей. Иногда даже лучше, чем свои. Из новогодних костюмов помню наряды Снежинки и Феи. Это было пышное платье из розового шелка с кучей подъюбников, от чего оно казалось просто королевским. Помню, я была счастлива беспредельно! Костя ГРУБИЧ, программа «Знак качества» («Интер») - Мои родители очень серьезно относились к этому празднику. У меня было много разных костюмов - сначала Зайчика, потом шикарный костюм Мушкетера, который мне сшила тетя. Но самым ярким был наряд Буратино - для него специально связали шапочку и приделали длинный нос. Все эти старания были не зря - за свои маскарадные костюмы я три раза получал главные призы в школе! А вот самый запоминающийся праздник у меня получился в 9 классе. Мы тогда жили в частном секторе. С друзьями в новогоднюю ночь нарядились в Чертей, Цыган и прошлись по всем домам, поздравляя соседей. Было очень весело! На заглавной фото Andy Wingson