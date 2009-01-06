Для Яны Клочковой Рождество ничего не значит!

Если Новый год у нас традиционно считается семейным праздником, который отмечают все, то Рождество до недавнего времени праздновали преимущественно люди верующие. Сегодня этот светлый праздник вернулся в каждый дом, но многие известные люди в силу своей занятости просто не успевают его отметить. Вот мы и предоставили некоторым публичным людям такую возможность, заодно поинтересовавшись, что для них значит Рождество. Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский: «В годы моего детства Новый год праздновали ярче, чем Рождество. Может быть, потому что он приходит раньше, а мы все пребываем в ожидании праздника. Я считаю, что нужно возвращаться к старым христианским традициям и именно Рождество должно быть главным зимним праздником. Государство делает сейчас определенные шаги, чтобы придать Рождеству соответствующий статус. Но оба праздника светлые и теплые, несмотря на холодное время года». Олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова: «Рождество для меня ничего особенного не значит. Отношусь к нему, как и все: просто большой светлый праздник. О рождественских гаданиях слышала, но сама никогда не гадала. Вообще-то, я не прочь погадать на суженого, но только если мне нагадается что-то позитивное и все обязательно сбудется». Певец Гарик Кричевский: «Для меня, как человека нерелигиозного, при слове «Рождество» возникает некий кинематографический образ: снег, подарки, елка. И почему-то всегда представляется Манхэттен. Вообще, Рождество для меня не отдельный праздник, он просто входит в новогодние празднования». Продюсер Эдуард Клим: «Так уж сложилось со времен моего атеистического детства, что Рождество всегда было на втором плане после Нового года. Сейчас же я считаю Рождество более значимым праздником, чем традиционный Новый год. Рождественский вечер ассоциируется у меня с семьей, детьми, ужином в камерной обстановке и аурой волшебства».