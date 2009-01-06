Кума Кильчицкой одевается дорого и нескромно

Правда, светская. Каждое ее появление на публике – это подлинный имиджевый перформанс. Во всяком случае, так к этому относится сама Алина Степановна. За метаморфозами прически жены киевского мера уследить тяжело. Но все же, некие тенденции наблюдаются. Скажем, хотя цвет волос меняется постоянно и весьма кардинально, стрижка последние несколько остается более или менее неизменной: волосы – не длиннее плеч. Эксперименты же с цветом невольно наводят на сравнение с хамелеоном. Когда-то, очень давно, Алина Степановна носила темно-русые волосы, затем – светло-русые. Окончательно превратившись в блондинку, она стала выглядеть и моложе, и красивее. А недавно она перекрасилась в нежно-рыжий, медный цвет. И с этим вариантом ей очень хорошо. Но останавливаться на достигнутом госпожа Айвазова явно не собирается – и время от времени ударяется в откровенную эксцентрику с париками. Длинные черные волосы на собственном дне рождении – решение крайне неудачное, поскольку такой цвет заметно старит именинницу. Гардероб Алины Айвазовой очень разнообразен. Заметно, что она тщательно готовится к каждому выходу в свет, и продумывается каждую деталь. Она может с легкостью перетасовывать имиджи: быть и железной леди в классическом костюме, и роковой женщиной в манто и с соблазнительным декольте. Ее нарядам нет числа. Есть среди них и немало экстравагантных вещей, которым место скорее в театральной костюмерной, а не в гардеробе дамы из высшего общества. Из предпочтений последнего времени можно выделить меховые накидки. В одной из них Алина Степановна недавно предстала на приеме в мэрии – очевидно, перебои с отоплением добрались и до коридоров столичной власти. Цветовые предпочтения госпожи Айвазовой с трудом поддаются анализу – материал для этого просто необъятен. Заметим лишь, что ей идут светлые, пастельные тона и все черное. А вот ярких цветов, вроде синего и зеленого, ей лучше избегать. В них она выглядит гораздо старше – даже с короной на голове. Любовь Алины Степановны к эксклюзивным аксессуарам общеизвестна. Она предпочитает яркие, броские и очень дорогие украшения. Фразу о том, что «бриллианты - лучшие друзья девушки» госпожа Айвазова явно понимает буквально. Удельный вес бриллиантов в ее украшениях столь высок, что даже оригинальное по замыслу изделие в итоге превращается в груду шлифованного углерода. Цена и нарочитость аксессуаров автоматически ставят под сомнение вкус их хозяйки. А вот в подходе к макияжу Алина Айвазова, напротив, знает чувство меры. Здесь она всегда на высоте: все уместно, неброско и в естественных цветах. За исключением, разве что, особо торжественных случаев – вроде дней рождения. Которые, к счастью Алины Айвазовой, случаются только раз в году.