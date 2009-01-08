Суркис о быках, деньгах и семье

8 января 2009, 14:40

В год Быка родились многие известные люди

Экс-народный депутат, бизнесмен и президент Федерации футбола Украины, как оказалось, тоже числится в этих рядах. Как известно, быки любят власть. Григорий Суркис же говорит, что всегда не любил «прогибаться под изменчивый мир», а предпочитал управлять обстоятельствами там, где только возможно. В этом смысле ему действительно присуще властолюбие. Лидерские качества характера еще с юных лет помогали Суркису быть ведущим, а не ведомым. «Позднее это экстраполировалось в стремление — непременно попасть в круг тех немногих, кто принимает решения и берет на себя ответственность. Отсюда и логика моего карьерного пути вплоть до сегодняшнего дня. Коридоры власти — это не вожделенная высота, которой мне хотелось бы завладеть во что бы то ни стало. Признаться, они меня не искушают. Я по натуре человек творческий, а творчество — это, в первую очередь, свобода импровизаций. Поэтому я и не в парламенте очередного созыва, а во главе уникального гуманитарного проекта под названием Евро-2012», - рассказал он газете «Сегодня». При этом он признает безоговорочную власть дорогих людей: родителей, жены Катюши, дочери Светланы, а самая безоговорочная власть на Григорием Суркисом принадлежит его трехлетнему сыну «Он — настоящий властелин наших сердец, наших мыслей, всей нашей жизни. И надо отдать ему должное — Славик пользуется этим правом сполна. Кстати, он тоже не любит зависеть от обстоятельств. И пытается по своему разумению управлять ими. Ничего не попишешь, гены — великая сила!». Известно также, что животное Бык любит «суперкомфорт и богатство». «В этом смысле мои притязания к жизни, без сомнения, можно назвать более чем скромными. Неприхотливость — это точное определение моей философии по отношению к материальным благам. Деньги никогда не были для меня самоцелью, а всегда — средством для достижения желаемого результата. Поэтому мне не знакомо чувство комплекса неполноценности из-за отсутствия на разных этапах жизненного пути ощущения полного финансового благополучия», - размышляет экс-нардеп. . По его словам, он умел зарабатывать и в стабильное советское время, и в годы перестройки, и в эпоху становления рыночной экономики независимой Украины. Нынешний член исполкома УЕФА никогда не стеснялся самой разной работы и, естественно, любого вознаграждения, поощрения за вложенный труд. «Скажу вам честно, что уже в осознанном позднем детстве у меня не вызывал особого восторга сказочный герой Емеля, погонявший печью «по щучьему велению и по его хотению…». Поэтому моя семья сегодня живет, что называется, по средствам. А их вполне хватает, чтобы существовать в полной гармонии наших желаний и возможностей. Я действительно не «заморачиваюсь» суетой гонки накопительства, а просто получаю удовольствие от всего того, что честно заработал в этой жизни». Фото Новая, Униан, Публичные люди. А с утверждением, мол «Быки верны до гроба» трижды женатый Суркис согласен не совсем «История моих личных отношений и браков одновременно может служить примером и «за», и «против» «амурной» характеристики знака Быка. В этом случае не я управлял обстоятельствами, а они мною. Всем миром правит любовь!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять