Суркис о быках, деньгах и семье

Экс-народный депутат, бизнесмен и президент Федерации футбола Украины, как оказалось, тоже числится в этих рядах. Как известно, быки любят власть. Григорий Суркис же говорит, что всегда не любил «прогибаться под изменчивый мир», а предпочитал управлять обстоятельствами там, где только возможно. В этом смысле ему действительно присуще властолюбие. Лидерские качества характера еще с юных лет помогали Суркису быть ведущим, а не ведомым. «Позднее это экстраполировалось в стремление — непременно попасть в круг тех немногих, кто принимает решения и берет на себя ответственность. Отсюда и логика моего карьерного пути вплоть до сегодняшнего дня. Коридоры власти — это не вожделенная высота, которой мне хотелось бы завладеть во что бы то ни стало. Признаться, они меня не искушают. Я по натуре человек творческий, а творчество — это, в первую очередь, свобода импровизаций. Поэтому я и не в парламенте очередного созыва, а во главе уникального гуманитарного проекта под названием Евро-2012», - рассказал он газете «Сегодня». При этом он признает безоговорочную власть дорогих людей: родителей, жены Катюши, дочери Светланы, а самая безоговорочная власть на Григорием Суркисом принадлежит его трехлетнему сыну «Он — настоящий властелин наших сердец, наших мыслей, всей нашей жизни. И надо отдать ему должное — Славик пользуется этим правом сполна. Кстати, он тоже не любит зависеть от обстоятельств. И пытается по своему разумению управлять ими. Ничего не попишешь, гены — великая сила!». Известно также, что животное Бык любит «суперкомфорт и богатство». «В этом смысле мои притязания к жизни, без сомнения, можно назвать более чем скромными. Неприхотливость — это точное определение моей философии по отношению к материальным благам. Деньги никогда не были для меня самоцелью, а всегда — средством для достижения желаемого результата. Поэтому мне не знакомо чувство комплекса неполноценности из-за отсутствия на разных этапах жизненного пути ощущения полного финансового благополучия», - размышляет экс-нардеп. . По его словам, он умел зарабатывать и в стабильное советское время, и в годы перестройки, и в эпоху становления рыночной экономики независимой Украины. Нынешний член исполкома УЕФА никогда не стеснялся самой разной работы и, естественно, любого вознаграждения, поощрения за вложенный труд. «Скажу вам честно, что уже в осознанном позднем детстве у меня не вызывал особого восторга сказочный герой Емеля, погонявший печью «по щучьему велению и по его хотению…». Поэтому моя семья сегодня живет, что называется, по средствам. А их вполне хватает, чтобы существовать в полной гармонии наших желаний и возможностей. Я действительно не «заморачиваюсь» суетой гонки накопительства, а просто получаю удовольствие от всего того, что честно заработал в этой жизни». Фото Новая, Униан, Публичные люди. А с утверждением, мол «Быки верны до гроба» трижды женатый Суркис согласен не совсем «История моих личных отношений и браков одновременно может служить примером и «за», и «против» «амурной» характеристики знака Быка. В этом случае не я управлял обстоятельствами, а они мною. Всем миром правит любовь!