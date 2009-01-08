Племянница Журавского рассказала о Голливуде и кражах

Девушка не так давно стала «Мисс-Украина», и хоть на международном конкурсе она ничего не заняла, все же именно ее пригласили на пробы фильма о мафиози. Произошло это за кулисами после конкурса «Мисс Мира», когда к Ирине Журавской подошли двое молодых людей, агентов студии, и предложили приехать на пробы, немного рассказав о фильме. Кроме нее никого больше не приглашали «Ксения Сухинова, с которой мы жили в одном номере и которая стала победительницей конкурса… У нас очень хорошие отношения были, но как только она узнала, что меня пригласили на пробы — все… Для нее это был удар!», - рассказывает украинская красавица и добавляет « Если честно, я до сих пор не могу отойти не только от Голливуда, но и от конкурса — столько впечатлений! А по поводу фабрики грез — первый этап, как мне сказали, я точно прошла, а в феврале буду ждать подтверждения: если опять пройду пробы, сыграю любимую женщину главного героя — мафиози!». Девушка вместе с остальными конкурсантками за месяц побывала в 5 городах ЮАР «Но и тут были неприятные впечатления. Было очень много краж, воровали постоянно — и мобильные телефоны, и ноутбуки, и украшения. У меня вот серебряное платье из номера увели и туфли из-за кулис — прямо на конкурсе! Помню, когда мы с девушками по этому поводу взбунтовались, к нам наконец-то привели полицейских, которые… лишь собрали показания. Нас обыскали и выдали справки, что это не мы воруем, вот и все. Полиция меня еще и успокаивала: «У вас на конкурсе тринадцать платьев украли, так что вы особо не переживайте — не вы одна такая». На главной- фото Таблоид Ирина рассказывает, что на конкурсе «Мисс Мира» никто жестко не боролся за первое место, как на всех остальных конкурсах, в которых девушка участвовала. Может, из-за контракта, который должна была подписать победительница. «Естественно, прекрасно, когда ты входишь в историю и получаешь шикарную жизнь. Но полностью зависеть от комитета, постоянно жить в самолете, иметь огромные штрафы, невозможность сохранить или построить личные отношения, общаться с родителями... И не скажу, что при всем при этом много зарабатываешь. Вот «Мисс Мира-2007» китаянка Чжан Цзылинь свою маму не видела почти год. Так она в Йоханнесбурге везде с ней за ручку ходила — до того соскучилась. Ну а парень нынешней королевы Ксюши Сухиновой, когда той вручали корону, находился в зале: я обратила внимание на его лицо — он, пожалуй, был самым несчастным из всех. Он подошел к директору «Мисс Россия»: «Я ее потерял?» Все начали сразу говорить, что нет, но я знаю, что наверняка да». Сама же Ирина подружилась с «Мисс Испания» и собирается к ней в гости. А дальше либо съемки в кино в Голливуде, либо продолжение учебы в университете.