Глава МИД Огрызко любит свиней

Девушки решили пойти по стопам отца и учатся сейчас в Киевском институте международных отношений, который до них закончили отец и старший брат. . Женя учится на 4-м курсе по специальности «международная информация», Леся - на 1-м – «международные отношения». Утверждают, что никогда не выставляли должность отца на первый план и никогда не приходили и не говорили: «Вы знаете, моя фамилия Огрызко», да и окружающие признаются, что в жизни они очень простые и скромные. Наверное, сказалась, жизнь в Европе, где так и принято себя вести. Хотя отец и министр, собственных авто у них нет. «На машину с водителем табу. Такси - тоже нет. Либо общественным транспортом, либо с подружкой на машине», - признается Леся. А про сам институт рассказывает младшая Женя «Конечно, что у нас в институте по студентам видно, что мы не какое-то ПТУ, радиофизика или химики (без обид). У нас студенты действительно одеваются со вкусом. Это такая наша особенная черта. Но особая - не обязательно негативная. Поддерживается деловой стиль. В первую очередь, ребятами. Ребят не увидишь в порванных джинсах и каких-то лаптях. Что касается девушек, как одеваться - это выбор каждой. Но от-кутюр показов в институте нет. Что касается собственно образования. Кто хочет – тот выучится, дается хорошая база». И если в детстве девочки дрались и даже кусали друг друга, то подрастя, они стали дружить. Да и дома у них не принято хлопать дверями или повышать голос. Хотя, как признается старшая Леся, все дети дипломатов имели определенные привилегии в плане доступа к некоторым вещам, которых еще в Украине не были. Долгое время дочери министра жили в Австрии и Германии из-за работы отца. «Я училась в начальной школе несколько лет, а затем уже перешла в гимназию. Что касается начальной школы - в Украине еще пахнет совком. А там все более гуманно и более приспособлено к ребенку.», рассказывает о западном образовании Леся. Обе дочери главы украинского МИДа недолгое время учились играть на фортепиано, занимались танцами. Леся больше занималась общественной деятельностью - 3 года президент школы, лидер ученического самоуправления Шевченковского района, некоторое время - Киева. Женя же собирает благотворительные средства в институте в рамках различных акций.. В этом году получили 13тыс гривен. , а официально работает она сейчас в продакшн-студии. Об отце говорят мало, но интересные вещи «Папа очень любит свиней – это его одно из самых любимых животных. И как-то я на огромном ватмане нарисовала на голубом фоне огромного розового поросенка. Ему очень понравилось. И какое-то время поросенок даже висел у нас на стене».