Спикер Литвин разделся

Не только в украинской политике, но и во всем мире существует тенденция, когда известные люди фотографируются без верхней одежды. Как правило, это происходит во время отдыха или вполне спланировано. Например, украинские политики в одном белье перед глазами окружающих любят представать зимой во время купаяния в проруби. Пару лет назад такими увидели президента Виктора Ющенко и нынешнего главу его администрации Виктора Балогу. Ничего такого здесь нет- с обнаженным торсом уже «светились» премьер России Владимир Путин и президент США Барак Обама. И вот уже дважды спикер украинского парламента Владимир Литвин также решил показать людям свое тело. Вчера, он искупался в источнике святой Анны во время поездки в Тернопольскую область. Посетив Почаевскую лавру, помолившись вместе со своими депутатами, выпив святой воды и раздав колядовавшим деньги, он отправился к источнику святой Анны. Кстати, погружается украинский политик в ледяную воду здесь не в первый раз. Покупался он в этом источнике и на Троицу. Тогда же с ним мерз, как впрочем и вчера, его однопартиец Николай Ширшун. Тогда температура воды в источнике была +5 С. В этот раз гораздо холоднее, но, судя по фото, моржи получили удовольствие от купания.