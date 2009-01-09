Маша Жулай праздновала с Дорожкиной и Бенкендорфом (ФОТО)

9 января 2009, 15:50

На рождественские праздники наши селебрити собирались вместе

Вместе с хозяевами дачи, где собирались гости, Машей Жулай и Алесандром Соколовским Рождество отмечали друзья семьи: Пришли Диана Дорожкина с мужем Сергеем Кулебой , дочкой Дашей и ее подругой, Егор Бенкендорф с другом Алексеем Семеновым, а также Андрей, сын Александра Соколовского, маленькая Маргарита, дочка Маши и Александра, и всеобщий любимец вест-хайленд-вайт-терьер Барик. Муж дизайнера Дианы Дорожкиной занимался шашлыком., а она как любящая супруга, стояла рядышком и наблюдала за священнодействием. По ее словам, муж прекрасно готовит, особенно мясо, поэтому и приготовление шашлыка смело поручают ему. Говорит, что когда Сережа за ней ухаживал, он покорил меня именно умением готовить. Рождество семья дизайнера отмечает всегда в кругу друзей «Стараемся отмечать в семейном кругу, просто у нас есть такие друзья, как Маша и Саша, которые давно и с полным основанием могут считаться членами семьи…», - говорит Диана. Режиссер Егор Бенкендорф присутствовавший при поглощении рождественских блюд заявил, что Рождество для него в первую очередь означает выходной на работе, день который можно спокойно провести с семьей или с друзьями. А вот хозяйка дома Маша признается, что любит этот праздник за возможность поесть» А лучше всего отмечать Рождество на Западной Украине, там всегда так красиво, чувствуется настоящий праздник. В прошлом году мы были на Рождество в Карпатах – так было здорово: красивые обряды, колядки!» А режиссер Бенкердорф добавляет, что в прошлом году был поражен видом Маши, колядующей в окружении детей. «Только представьте: в 5 утра – стук в дверь, я вскакиваю, думаю, что-то случилось, открываю дверь, и мне в лицо летит горсть пшеницы, монеты, конфеты, и кто-то кричит: «Сею, сею, посеваю!». Я с трудом узнал Машку, которая была одета в дурацкий костюм (дружный хохот)». Смеясь, Маша сообщает, что Егор – единственный человек, который не дал ни денег, ни конфет за исполнение колядок. И тут же вспоминает про детство « Я тоже с детства отмечаю Рождество. А с недавних пор мы отмечаем еще и Рождество католическое, и день святого Николая. Чем больше праздников, тем лучше (улыбается). К сожалению, не всегда получается отметить праздник с родителями, поскольку чаще всего в этот период мы где-то отдыхаем».

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