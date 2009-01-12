Ющенко катался на лыжах без охраны

Мэр Киева Леонид Черновецкий, начиная с конца декабря, все еще греется где-то на далеких островах. Многие же представители украинского политического бомонда предпочли остаться дома. Видимо, сказался финансовый кризис и на них. Президент Украины Виктор Ющенко 2009-й встречал как обычно в резиденции в Ивано-Франковской области с семьей. В прошлом году к Виктору Андреевичу в гости приезжали актер Жерар Депардье и грузинский президент Михаил Саакашвили. Накануне праздника Главу государства видели на одном из горнолыжных курортов Карпат в Буковеле. К большой радости лыжников, катание гаранта на лыжах не отразилось на работе курорта, хотя в декабре 2007-го и январе 2008-го, когда президент также встал на лыжи, в Буковеле были приняты повышенные меры безопасности — закрыли трассы на Черной горе, не работало несколько подъемников. В этом же году 31 декабря Ющенко вместе с простыми украинцами ездил на подъемниках и катался на трассах. Главу государства окружало около 20 человек в «штатском» — то ли друзья, то ли охрана. Ажиотажа вокруг президента не было, люди не атаковали его расспросами и просьбами. По словам пресс-секретаря премьера Юлии Тимошенко Марины Сороки, глава правительства новогодние праздники провела в работе. «Не знаю, где именно была Юлия Владимировна, когда били куранты, но перед самим Новым годом премьер проводила газовые переговоры. Она постоянно была в своем кабинете на Грушевского, и только потом поехала отметить праздник с родными», — сказала госпожа Сорока. Самый веселый праздник был у депутата от НУНС Олеся Дония, который встретил 2009 год в Киеве с друзьями из литературного объединения «Последняя баррикада». «Новогодняя вечеринка была в «кризисном» стиле — настоящая «Бомж-party». И костюмы мы приготовили соответственные — порванные, старые вещи. Мы танцевали рок-н-ролл, читали стихи, пели песни до утра»,— рассказал Доний. Новогоднее меню также было кризисным: только картошка в мундирах, селедка, знаменитые сырки «Дружба», но и без оливье с шампанским не обошлось. Депутат от ПР Елена Бондаренко впервые за многие годы встречала Новый год в Киеве дома с семьей и друзьями. Главным блюдом стала индейка с яблоками, черносливом, картошкой и специями. «Мы много гуляли по Киеву — показали друзьям Лавру, Михайловский собор, кукольный театр, каток. Все было замечательно, если бы не одна маленькая неприятность — у нас украли фотоаппарат с кадрами со всех празднований и гуляний. Мы остались без новогодних снимков», — пожаловалась на воришек политик. О подарках, которые положил Дед Мороз под елку особо никто говорить не хотел. Лишь депутат от НУНС Владимир Арьев похвастал, что получил бокалы для виски и книгу под названием «Как вкусно готовить кофе». «Это было как раз то, что я хотел», — отметил политик.