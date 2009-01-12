Голос Януковича за столом (ФОТО)

Не только пресс-секретарь Премьера Юлии Тимошенко Марина Сорока зарегистрирована на сайте Одноклассники. Есть там и «голос» лидера бело-голубых Виктора Януковича. 29-ти летний Денис Иванеско родом из Черновцов. Состоит в сообществах, посвященных журналистике, тележурналистике и пиару. А судя по одному из восьми сообществ под названием «Клевое место», Денис – фанат охоты и рыбалки. Среди его друзей на сайте политиков нет, лишь журналисты. Да и сам социальную сеть он вниманием особо не жалует, последний раз ее пресс-секретарь главы теневого правительства посещал 27 ноября прошлого года. Что касается его фотографий, понимаешь – смысл жизни Иванеско – шеф и еда. Ни фото с отдыха тебе, ни детских, ни семейных тут нет. Подписи в основном звучат так: едим и пьем, за столом, визит шефа в штаты, подход к прессе - моя работа, в больнице. Денис Иванеско не многословный, как и эго шеф Виктор Янукович. Коротко, ясно, редко, но эффектно!