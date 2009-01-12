Порошенко покупает своим девочкам эксклюзивные наряды

Дизайнер Диана Дорожкина обшивает детей и жен Петра Порошенко, Анатолия Кинаха, Владимира Семиноженко и других VIP-персон. В знак благодарности и признательности ее именитые клиенты даже на подиуме демонстрируют ее не дешевые наряды. Так, например, вечерние, выпускные платья, а также женские костюмы стоят от 10 тысяч гривен и выше. 2/3 цены зависит от сырья и фурнитуры. «Мы работаем с очень дорогим сырьем — с кожей змеи, крокодила, питона, страуса, варана и других рептилий, с мехом норки, соболя, арктических лисиц. Бывают совершенно эксклюзивные материалы. Например, на последнем показе Аня Воронова-Рамус выходила в куртке из овчины с тиснением позолотой. В оставшуюся сумму мы закладываем стоимость работы и все то, что и в любом бизнесе — аренда офиса, охрана, электроэнергия, выезды на выставки для отбора сырья и вывоз товара на показы», - рассказала Диана Дорожкина. Всего у Дианы Дорожкиной постоянно одеваются 100-150 человек, включая зарубежных граждан: «Вы могли видеть моих клиентов на декабрьском показе коллекции «Зимняя роскошь». Я представляла ее на киевской выставке Luxury Temptation. И на показе в качестве моделей участвовали мои клиенты. Это Татьяна Рамус и ее дочь Аня (семья Игоря Воронова — владельца страховой компании «Кредо-Классик» и ресторана «Феллини»). Это Марина Кинах (супруга Анатолия Кинаха, народного депутата), Татьяна Логуш (жена гендиректора компании Kraft Foods Ukraine Юрия Логуша), Елена Семиноженко (супруга экс-вице-премьера Владимира Семиноженко). Это дочери Петра Порошенко (глава совета Нацбанка). У меня одеваются многие звезды шоу-бизнеса. И, конечно же, я шью и для людей, чьи имена не так известны». В связи с кризисом Диана Дорожкина делает упор на пошив детской одежды. «Даже при самой сложной экономической ситуации родители не перестанут прививать своим детям привычку к добротным красивым вещам. Как мама скажу: в некоторых вещах я себе могу отказать, а ребенку отказать сложно», - говорит дизайнер. Не пугает ее и тот факт, что покупать дорогие вещи для детей — это нерационально, потому что дети быстро из них вырастают: «Мы делаем вещи-трансформеры, которые ребенок сможет носить не один год — за счет отстегивающихся или пристегивающихся манжет, шлеек и резинок, которые расширяют или сужают модель. К тому же они у нас стоят дешевле, чем взрослая линия, так как я ставлю цену в зависимости от того, сколько на вещь ушло ткани». «Верхняя одежда для детей стоит от 2 тысяч гривен. При этом все вещи эксклюзивные — я не тиражирую одну модель более чем в пяти экземплярах. Хотя в дальнейшем хотелось бы тиражировать производство», - говорит Диана Дорожкина.