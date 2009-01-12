У Сивковича опять новые тапочки

Народный депутат от Партии регионов Владимир Сивкович летом любит поохотиться в Сибири. Дни рождения празднует креативно, устраивая, например, маскарад-party. Так, два года назад именинник «заставил» своих гостей переодевается, сам же выбрал костюм Зорро. А вот рождественские праздники президент федерации дзюдо Украины Сивкович любит проводить в домашней обстановке. «Новый год я встречал с семьей под Киевом. На дачу съехалась большая компания друзей», - рассказал VIP.Glavred’у господин Сивкович. Рождество для народного депутата также семейный праздник. По его словам, уже около тридцати лет у них существует традиция, когда вся большая семья собирается у родителей. Отец и мать господина Сивковича живут в селе Ивановка Киевской области. Вот и в этом году туда съехалось 20 родственников: нардеп с семьей, его сестры, их дети. «На Новый год не принято дарить большие подарки, должно быть что-то домашнее, например, тапочки», - говорит регионал. По признанию нардепа в этом году ему «опять» досталась новая пара домашней обуви.