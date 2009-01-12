Милевский в Майами катается на кабриолете (ВИДЕО)

Нападающий «Динамо» Артем Милевский, как и планировал, зимние каникулы провел в Майами. Перед поездкой в Штаты товарищ форварда рассказал, что Милевский планирует поднять адреналин скоростной ездой на машине и катанием на водных скутерах. Из штата Флорида он должен был отправиться в Нью-Йорк навестить старых друзей. Как говорится, сказал-сделал. Любитель ночных клубов столицы выполнил свое обещание и "оттянулся по полной", пишет сайт Champion. Проводить отпуск в Штатах для Милевского, кажется, уже стало традицией. Прошлогоднюю прогулку на машине в Майами Милевский даже снял на видео. На нем Артем вместе с подругой и другом катаются на Lexus-кабриолете. Тогда в преддверии Нового года ребята были веселые, много шутили и вели себя по-детски, надувая пузыри. Но даже во время отдыха Милевский не забывал о главном тренере команды Юрии Семина, передав ему видеоприветствие из США. "Палыч, скоро буду. Я сразу в Израиль", - сказал Артем Милевский.