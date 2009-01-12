Тимошенко и Воронин подарили Кравчуку часы

Отмечать свой юбилей Леонид Макарович начал с футболистами - с утра на стадион «Динамо» съехались игроки столичного клуба, частью акций которого владеет и сам экс-президент. Продолжение банкета ожидало Кравчука в сотне метров от стадиона, в VIP-зале Украинского дома. Поздравить Леонида Макаровича приехали Владимир Литвин, Александр Мороз, Евгений Марчук - политики и чиновники, начинавшие свою карьеру плечом к плечу с юбиляром. Провозгласив тост за здравие именинника, гости переместились в холл здания, где на стенах были развешаны фотографии из архива семьи Кравчуков, запечатлевшие памятные моменты в жизни президента. «Вот там фото его отца и матери. Вот он в армии. А здесь Леонид Макарович принимает присягу президента», - взял на себя роль экскурсовода первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Сам он с Кравчуком знаком лично - признался, что довелось позаседать в Раде одного из созывов. В противоположном углу тесным кружком стояли чиновники заслуженные (и оттого не очень действующие). Председатель Наццентра по вопросам евроатлантической интеграции Владимир Горбулин и экс-министр иностранных дел Анатолий Зленко занимали беседой президента НАН Украины Бориса Патона и ректора университета КПИ Михаила Згуровского, державших в руках бокалы с сухим красным вином. Как рассказал Михаил Львович Воронин его дружба с Кравчуком началась еще в 80-е с просьбы последнего сшить ему костюм. С тех пор Кравчук ни разу не изменил Воронину с другими мастерами. Михаил Воронин рассказал о том, какой сделал подарок юбиляру. «Именно сегодня из Швейцарии прибыла партия часов, выпущенных под моей маркой. Ее тираж 99 экземпляров. Я подарил Кравчуку часы под номером один. Это отличные часы, у них гарантия - сто лет», - сказал Воронин. Кстати, Юлия Тимошенко Леониду Макаровичу тоже презентовала дорогие часы - в режиме «без прессы». После окончания официальной части экс-президент вдруг снова подошел к микрофону: «Подождите. Я хочу вам всем показать еще и свою семью - сыновей и их супруг. Исторический момент для вас, журналисты!». Семью, поднявшуюся на сцену, тотчас же ослепили вспышками фотокамер - и родственники предпочли ретироваться. Впрочем, под сценой их уже ждали журналисты. «Я сегодня популярна! - нерешительно заявила в камеру невестка экс-президента Елена Кравчук. - Могу вас заверить, что он всегда оптимистичен, искренне верит в то, что страна будет демократичной и Европейской. Это ему сил придает, молодости добавляет, если хотите…». Журналисты, бесспорно, хотели взять интервью и у самого юбиляра. Но Леонид Макарович спешно ушел вглубь здания под руку со своей супругой Антониной.