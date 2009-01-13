Тимошенко и Шуфрича «тайно обвенчали» (ФОТО)

Премьер-министру Юлии Тимошенко и регионалу Нестору Шуфричу уже давно приписывают тайный роман. Говорили, что даже летний отпуск леди Ю проводила не одна! А Нестор Шуфрич постоянно защищает женщину с косой в словесных перепалках политиков. Говорили, что бывшему министру транспорта Николаю Рудьковскому Шуфрич «надавал» тоже из-за Юлии Владимировны. И вот очередным этапом романа премьера и регионала стало их венчание. Правда, не известно, знают ли сами герои об этом событии в их жизни, потому что «брак» создан только лишь на картине. Художник Андрей Кулагин создал полотно, на котором Виктор Медведчук проводит обряд венчания Нестора Шуфрича с Юлией Тимошенко. «Все началось с того, что год назад я услышал слухи о симпатиях этих двух политиков. Потом, читая «Ромео и Джульетту» Шекспира, мне пришла идея в роли венчаемых влюбленных изобразить Нестора Шуфрича с Юлией Тимошенко. Сначала я предполагал, что священником изображу Владимира Путина, но остановился на бывшем лидере СДПУ(о) Медведчуке. Продать картину я не против. Если кому-то на выставке она приглянется, я продаем ее, но не меньше, чем за 10 тысяч долларов. Такая цена обусловлена тем, что я уважаю этих политиков», — рассказал художник, которого цитирует «Сегодня». На полотне премьер, стоя на коленях, улыбается, а Шуфрич в образе Ромео серьезно слушает священника. «Такие выражения лиц получились произвольно. И Шуфрич, и Тимошенко, и Медведчук одеты здесь в средневековые одежды. Картину я рисовал два месяца, но занимался параллельно еще несколькими», - уточнил Андрей Кулагин. Стоит отметить, на выставке также будет выставлено полотно, на котором Шуфрич дерется на шпагах с Виктором Ющенко, и картина, на которой изображена Тимошенко, закалывающая себя кинжалом возле тела Нестора Ивановича.