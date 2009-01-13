Братья Арфуши развелись почти одновременно

Не так давно бизнесмен и издатель журнала «Папарацци» Валид Арфуш расстался со своей второй женой Лидой. Вместе они растили маленькую дочь. Пара хоть и жила вместе, но в официальном браке не состояла. Валид оставил теперь уже бывшей жене автомобиль «Ягуар», а та в свою очередь в интервью прессе рассказывает, как тяжело выбивать из отца ребенка еженедельное содержание в размере 300 долларов. Но, как оказалось, не только Валид Арфуш розошелся с женой. Его старший брат Омар, живущий в Париже, тоже от недавно стал холостяком. Бизнесмен, издатель и продюсер расстался со своей любимой, с которой душа в душу прожил три года. Девушку зовут Елена Майстренко, любимый называл ее Музой и жили они на вилле Омара, расположенной на французском Лазурном берегу. Идиллия длилась до тех пор, пока Омар не зарегистрировался на сайте Одноклассники.ру. Дружить Арфушу предложили сразу 200 девушек, пишет газета «Блик». Омар Арфуш давно известен как большой любитель женщин. Его пляжные вечеринки и разгуляи на яхте в обществе моделей очень любит расписывать французская пресса. Кстати, этот Новый год Арфуш встретил в Париже в компании пяти красоток, с которыми познакомился на Одноклассниках. Омар не скрывает, что с тремя из них у него уже был секс… Между прочим, одна из красоток по имени Имола оказалась известной моделью из Будапешта, из-за которой, по слухам, Дэвид Бекхэм чуть не развелся со своей женой Викторией!