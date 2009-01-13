Сыновья Ющенко и Порошенко не общаются между собой

Сын Петра Порошенко Алексей очень похож на своего отца. Он закончил Институт международных отношений, как Порошенко-папа, работает в семейном бизнесе, увлекается теннисом. Алексей не исключает, что может пойти в политику, но пока что некуда. «Пока некуда идти - нет политики. Если она будет, может и пойду», - говорит Алексей. А пока он работает над собой. Например, на общественных началах проводит семинары для студентов. Отношения с молодежью у него просто отличные – сам не давно только сидел на парах в Лондоне. В том же туманном Альбионе Алексей научился и танцевать. Помните, как он умело вальсировал на Венском балу. И надо отметить, это был единственный выход Порошенко-младшего в свет. «Это единственное светское мероприятие, на которое вы можете сослаться. И меня сразу там поймали. Я очень сильно отбивался, но у меня все же взяли интервью. После этого были очень странные чувства. Я даже подумал, что интервью больше давать не буду. Это стресс (смеется). Даже не сам процесс интервью, а когда после публикации в Интернете, ты читаешь чьи-то комментарии. Иногда приятные, иногда не очень. Но когда критически настроен, то неприятные комментарии воспринимаешь ближе по душе, чем приятные. Хотя чем дальше тем более, форумы популярных интернет-сайтов превращаются в площадку для слива заказных комментариев», - делится своими впечатлениями от интервью Алексей. Алексей Порошенко больше предпочитает общаться с друзьями, ездить большой компанией областными центрами Украины. А вот с сыном Президента Украины Андреем Ющенко, студентом того же КИМО, Алексей практически не общается. «Мы не учились на одном курсе. Я на год или на два старше его, потому на парах мы были непересекающимися. Честно говоря, мы почти не общались: раз или два в жизни», - объясняет сын главы совета НБУ Петра Порошенко. Зато с отцом у Алексея Порошенко отношения как с другом: «У нас с отцом достаточно маленькая разница в возрасте (19 лет - авт.). Поэтому можно считать, что мы общаемся почти как друзья. Так называемому “Generation gap” (проблема родителей и детей – авт.) некуда и вклиниться. Нас такая беда обошла». Но у сына Петра Порошенко не все так хорошо в жизни. Молодому человеку негде жить! То есть, у Алексея нет своей квартиры. Сейчас он живет на съемной: «Снимаю, потому что на собственную квартиру еще не заработал, а иногда хочется побыть самому. Хотя в последнее время скучаю за родителями, чаще к ним захожу». Дома у родителей Алексея ждут младший брат и сестрички-близняшки. «У нас очень дружеские отношения. Когда я захожу к родителям, для младших этот очень большой праздник и они сразу бросаются на шею. Это, по-видимому, одно из самых приятных ощущений в жизни», - говорит Алексей. Когда уже наконец-то на пороге Алексея будет встречать та единственная?! Поиск девушки в процессе…