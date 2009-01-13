Кличко провели праздники во Флориде (Эксклюзивные фото)

Готовится к новогодним праздникам семья Виталия Кличко и его брат Владимир начали в еще в Киеве. Потом все вместе поехали во Флориду, где отпраздновали Рождество. Об этом VIP.Glavred’у рассказала пресс-секретаря Виталия Кличко Ирина Дацюк. Известно, что в прошлом году чемпион IBF/IBO/WBO Владимир Кличко приобрел дом в Голливуде, о чем уже успел поведать газете Miami Herald. Там семейство Виталия Кличко и провело рождественские каникулы. В то время, как Владимир Кличко совмещал во Флориде две свои страсти - гольф и серфинг, Виталий с женой и тремя детьми предпочли кое-что более для них интересное – Диснейленд в Орландо, где все получили массу впечатлений. Также они посетили Национальный парк во Флориде, который представляет собой индийскую резервацию. Семья Виталия Кличко побывала и на настоящем сафари. Прошлой зимой Виталий Кличко с семьей катался на лыжах на австрийском курорте «Китцбюэль». «Я с детства люблю снег и кататься на лыжах, посему зимой предпочитаю лыжные курорты теплым морям", — говорил Кличко. Выбор Виталия неслучаен. В Китцбюэле братья Кличко часто готовятся к своим поединкам. Поэтому чувствуют себя здесь, как дома. Виталий тогда сожалел, что компанию ему не смог составить Владимир: "Брат готовится в Штатах к чемпионскому поединку против Султана Ибрагимова. Владимиру сейчас не до отдыха". В этом году братья Кличко опять же совмещали приятное с полезным. Виталий и Владимир проводили переговоры об участии украинских боксеров в поединках в США, трансляцию этих боев и собственно возможные поединки Владимира.