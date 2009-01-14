Тина Канделаки нажралась на Новый год!

Тина Канделаки считается одной из самых успешных ведущих российского ТВ. Ей приписывают романы с политиками. Сама же Тина твердит, что главное для нее - дети. Сын Леонтий и дочь Мелания так же узнаваемы на светских тусовках, как и их знаменитая мама... В новом году Тина Канделаки намерена чаще наведываться в Киев. Ее программа "Самый умный" будет выходить на канале "Интер" и ведущая рассчитывает на участие еще в нескольких украинских шоу. А энергию Тина черпает в сексе «И вам советую. Альтернативы практически нет, секс напитывает самой мощной энергией» А на вопрос, а как же пища, отвечает: «И все-таки я еде предпочитаю секс. Так уж сложилось, что я мало ем. Но на Новый год нажралась. 31 декабря с утра пораньше встала у плиты и начала парить-жарить. То же повторилось и на Рождество. Таковы уж традиции». На праздники семья осталась в Москве. «Только дураки уезжают сейчас отдыхать", - сказал мой муж, и мы остались. Кто-то же должен отвечать за то, что происходит. Мы - с народом. И дети, понятное дело, с нами. Правда, с той разницей, что на каникулах они живут на даче. Но вот недавно мы с Леонтием были на шоу Гарика Сукачева. Я не принадлежу к той категории мамаш, которые предпочитают не показывать своих детей в обществе. Мол, чтобы никто не догадался, сколько тебе лет. Я открыто заявляю: мне 33!». Приоткрыла Тина Канделаки и занавес скандально известной истории поездки в Канны вместе с одним из самых богатых людей России Сулейманом Керимовым. «А в январе выйдет журнал "Русский пионер", в котором есть мой опус «Вся правда о Ницце. От начала до конца». Там будет все-все, что интересовало людей в этой истории. Писала сама и во всех подробностях», - говорит Тина. Кроме издания книжек, год назад в Москве Тина Канделаки выпустила коллекцию сумок под брендом "Tina".В 2009 году собирается представить эдакую антикризисную коллекцию одежды «Все по 200 рублей"». «Думаю, все раскупится, как и мои сумки. На деньги, вырученные от их продажи, сейчас заканчиваю ремонт», - рассказала Тина. Недавно семья Тины Канделаки переехала в новую квартиру площадью 400 квадратных метров, которая стоит дороже, чем миллион долларов. «Новый год встречала именно в ней. Правда, без мебели. Квартиру-то мы в кредит купили. Понятно, с этим кризисом и выплатой кредита денег на ремонт уже не хватило. Так что если у вас есть старая мебель - присылайте. Очень люблю антиквариат. Буду благодарна...», - говорит Тина Канделаки.