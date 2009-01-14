Опонент Черновецького стовідсотковий бик!

14 января 2009, 13:38

Віктор Пилипишин, Владислав Каськів та Володимир Полохало народились в рік Бика

Владислав Каськів, народний депутат, фракція НУНС Сподіваюся, моя ментальна система складніша, ніж у бика, – з точки зору прийняття рішень, фізіологічної поведінки. Природа у своїй основі мудріша, тому бик – не найгірша тварина, з якою хотілося б себе порівняти. А взагалі, я не дуже вірю у вплив тварини на долю чи характер людини, під знаком якої вона народилася. Думаю, що всі ці речі – ритуали, умовності – дуже цікаві й корисні для суспільства, тому що дають ґрунт, маячки для позиціонування себе, самооцінки. Не бачу в цьому нічого поганого, але, за великим рахунком, в усі ці обставини не вірю, як і в знаки Зодіаку. Наступний рік буде початком зникнення системи політичних партій і формування нової системи, зміни політичних еліт, приходу нового покоління і так далі. Це все відбуватиметься на фоні великої кризи, але лише криза породжує нову якість. Тому я дуже оптимістично дивлюся на все це, нам доведеться пережити великі потрясіння і добре помучитися. Проте, гадаю, в результаті зійде нова потужна зірка «Україна», яка буде найяскравішою в Європі на найближчий період. Віктор Пилипишин, голова Шевченківського району Я на сто відсотків упертий, як бик. Якщо вживати фінансових термінів – бик завжди працює на підйом. Але якщо говорити про мою улюблену тварину, то із тих, хто живе поряд із нами, це все-таки собака – в міру розумний, вірний. Узагалі, думаю, що порядність, вірність, розум – це ті речі, які необхідні людині. До гороскопів та прогнозів ставлюся по-філософськи, хоча я водночас фаталіст – те, що судилося, все одно відбудеться. Якщо чесно, думаю, нічого хорошого в рік Бика нам не варто очікувати. Ситуація майже як в анекдоті. Мені здавалося, що то була чорна смуга, а насправді вона була сірою. Ми в 2009 році ще переконаємося, що 2008-й був сірою смугою. Переконаний, що, незважаючи ні на політиків, ні на владу, ні на кризу, люди створюватимуть сім’ї, народжуватимуть, радітимуть життю. Володимир Полохало, народний депутат, фракція БЮТ Мій характер і реакцію на різні життєві ситуації на сімдесят відсотків можна зіставити з характером і реакцією бика. Зокрема в тому, що я трудоголік, системно мислю, завжди прагну досягти мети, упертий. Якщо говорити про позитивні риси людей, які народилися у рік Бика, то слід виділити терплячість. Ці якості можна розцінювати як синоніми до конформізму (означає пристосування, пасивне прийняття існуючого стану речей), а я ненавиджу конформізм, пристосуванців. Досягають шаленого успіху ті люди, які йшли наперекір, які думали інакше. Так, не скромно, я себе ідентифікую саме з ними. У країні бракує яскравих, нестандартних, нонконформістських особистостей. Проблема України в тому, що немає лідерів у будь-якій сфері – в мистецтві, творчості, політиці (за деякими винятками). Ця сірість і посередність не є конкурентоспроможною. Нація досягає успіхів, коли є виклики часу, є потреба в цьому, і тут, на фоні сірості має з’явитися лідер. Українська традиція, на жаль, погана – лідерів не люблять, їм заздрять, їх витісняють. Сьогодні в суспільстві нагнітається атмосфера і створюється ситуація катастрофізму. Керуюча влада обрала сценарій залякування, шантажу населення, а таке нагнітання страху не створює атмосферу любові, кохання і, відповідно, народження дітей. Тож прогноз на 2009 рік не оптимістичний.
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