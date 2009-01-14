Янукович делает успехи в изучении украинского языка!

Выучить украинский язык сложно, но можно! Это доказывает лидер Партии регионов Виктор Янукович. Медленно, но уверенно Виктор Федорович совершенствует родной язык. Раньше бывшему премьер-министру Украины Януковичу приходилось расставлять ударение практически над каждым! словом. Теперь же главный регионал страны читает без "подсказок". Так, во вторник Виктор Федорович вышел на трибуну с напечатанной речью, где не было ни одного знака ударения. Более того, во время отчета министра топлива и энергетики Юрия Продана, Виктор Федорович собственноручно записывал мгновенно появившиеся мысли на листок. Правда, как уточняет «Газета по-украински», писал Янукович с привычными уже всем орфографическими ошибками без знаков пунктуации: “Информацію яку ми почули від Продана Юр. Вас. - це лепет”. Еще одна "фишка" Виктора Януковича - перекручивать крылатые фразы. Как-то он сказал, «всегда побеждает красота», имея в виду «Красота спасет мир». За трибуной Верховной Рады Виктор Федорович опять не справился со своей речью и перекрутил последнее предложение. “Суд праведний від нього не втече”, - сказал он вместо написанного на листке “від праведного суду не втечеш”. На заглавной - фото Владислава Мусиенко