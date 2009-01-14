ШОК! Шуфрич вызвал на бой Ющенко

Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич известен своим боевым характером. Он уже и начальника управления Госохраны Валерия Гелетея на поединок вызывал, и с экс-министром транспорта Николаем Рудьковским в бой вступал. И вот его изобразили дерущимся с Виктором Ющенко. Увидеть это можно вот где. В самом центре Киева на улице Костельной открыли выставку: маленький подвальчик, скромное угощение, несколько больших полотен. Вот только отличается она от всех остальных тем, что сюда пришла огромная толпа журналистов и посетителей, которые едва смогли поместиться в подвале. Всего за два месяца художник Андрей Кулагин на четырех картинах изобразил Юлию Тимошенко, Нестора Шуфрича и Виктора Ющенко героями трагедии «Ромео и Джульетта». Кстати, сам художник кроме всего прочего является автором цикла статей про христианскую этику, а также фундаментального исследования в толковании Старого и Нового заветов. Политиков он до сих пор ни рисовал ни разу, хотя его произведения можно было найти в коллекции Вячеслава Чорновола. Говорит, что, рисуя по фотографиям лица украинского премьера Юлии Тимошенко, нардепа Нестора Шуфрича, с которым она по утверждению Михаила Бродского состоит в любовной связи, не ставил себе цели посмеяться над ними и все время отрицал, что хочет попиариться за счет популярных политических персонажей. Автор полотен так и не признался, были ли предложения о покупке картин, но сообщил, что реакция Нестора Шуфрича уже последовала, но какой она была, он тоже не сказал. Премьер отмалчивается, ей сейчас не до искусства. Секс-символ украинской политики Шуфрич изображен на всех четырех полотнах. На одном он лежит рядом с Юлией Тимошенко, которая пытается вонзить себе в грудь кинджал, на другом стоит на коленях вместе с ней, а рядом с влюбленными изображен экс-глава администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук. Кстати, сначала художник одиозного олигарха хотел изобразить Владимира Путина, но поговаривают, что его отговорили, мол, должен быть свой. Еще на одной картине , оформленной вырезками из газет и журналов на политическую тему, Нестор Иванович дерется с президентом Виктором Андреевичем. Все в лучших традициях шекспировской Вероны. В роли секундантов со стороны регионала - Ринат Ахметов и Виктор Янукович, со стороны президента - Виктор Балога. Так как выставка бесплатная, придти на ее открытие мог любой желающий. Поэтому кроме обычных посетителей можно было увидеть здесь и беременного народного депутата из фракции Партии регионов Ирину Бережную, которая, как известно, дружит с Нестором Шуфричем, а также крестного сына главного героя картин, издателя Валида Арфуша. Прошлой зимой Нестор Шуфрич крестил Валида. Пришла посмотреть на выставку еще одна регионалка - Елена Бондаренко. Художник Куликов хоть и не называл для журналистов цену картин, но когда пришел Арфуш, тот в шутку предложил ему купить полотно за «сто рублей». Когда светский персонаж достал деньги, Андрей Кулагин сообщил, что меньше чем за 35 тысяч не продаст. Однако, а какой валюте он не уточнил.