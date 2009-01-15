Олег Дубина похож на Кучму

Подобно Гектору, с мечом в руках бросившемуся защищать родную Трою, на страже газовых интересов отечества встал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина. Леонид Кучма когда-то говорил, что Олег Дубина очень напоминает его самого в молодости. Очевидно, экс-президент имел в виду какие-то внутренние резервы политика, ибо ничего общего во внешности, помимо сугубо анатомических параллелей, мы найти не смогли. Олег Дубина стрижется, как и большинство мужчин: в меру коротко, неброско, практично. Его жесткие волосы часто торчат в разные стороны, но его это, похоже, не беспокоит. И совершенно правильно. Представить себе Олега Викторовича с прилизанной шевелюрой трудно. Такая «ершистость» в чем-то отображает характер Олега Дубины: ведь, зная биографию этого матерого хозяйственника, сомневаться в его несгибаемости не приходится. Прическа остается неизменной последние 10 лет; стрижется он не очень часто, а лишь когда волосы опускаются до середины уха. А вот за усами Олег Дубина ухаживает куда более тщательно – не без оснований считая их ключевым элементом своего имиджа. Платяной шкаф Олега Дубины прошел долгую эволюцию от постсоветской эклектики до европейского стандарта. Следует заметить, что одевается политик вполне прилично и в соответствии с цивилизованным этикетом: безо всяких модных экспериментов, но добротно и аккуратно. В костюмах предпочитает серую гамму, которая ему очень идет – в отличие от коричневой. Часто появляется в полосатых костюмах, но полоска, хоть и выразительная, но неброская. Рубашки – либо белые, либо голубые, либо, опять-таки, полосатые. Но никогда не нарочитые – здесь политика Олега Дубины не менее последовательная, чем в газовом конфликте. Галстуки – как правило, темных или бордовых тонов. Ярких расцветок избегает, многоцветие если и встречается, то непременно приглушенное. В варианте «политик без галстука» под пиджаком будет, как правило, черный джемпер. Вообще, заметно, что в неформальной обстановке Олег Викторович любит носить черное. Решение совершенно правильное, поскольку черный цвет добавляет его лицу выразительности. С аксессуарами у Олега Дубины все просто. Их попросту нет. Во всяком случае, не видно. Часы, как и следовало ожидать, неброские и на разговоры о своей цене прессу не провоцируют. Нет даже обручального кольца. Оно и понятно: служение державе не терпит мишуры…