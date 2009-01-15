Марченко дарит Медведчуку вещи со смыслом (Эксклюзив!)

Не весь украинский бомонда Новый год и Рождество празднует дома, хотя и считается, что эти праздники семейные. Кто-то ездит кататься на лыжах в Карпаты или Альпы, кто-то отправляется на острова, как, например, мэр Киева Леонид Черновецкий. В семье телеведущей Оксаны Марченко сложилась своя, более патриотичная традиция – встречать Новый год дома в Киеве. «Очарование праздника должно присутствовать, дети ждут подарков, муж тоже спрашивает, что ты мне подаришь. На подарках нельзя экономить», - говорит Оксана. Хотя в течение целого года родители особо не балуют детей презентами. Даже родных и друзей просят этого не делать. Поэтому праздники 11-летний Богдан и 4-летняя Даша ждут и очень любят. Девочка в этом году получила в подарок красивую куклу с разными платьями. «Не то, чтобы Барби, скорее принцесса», - так описывает подарок мама. Мальчику купили игровую приставку. Кстати, играть в компьютере Богдану разрешают только на каникулах. А вот мужу, экс-главе президентской администрации Леонида Кучмы Виктору Медведчуку Оксана подарила ящичек для часов. Но красивая шкатулка очень полезная - она с автоподзаводом! «Если я люблю красивые подарки, то мужу стараюсь дарить вещи со смыслом», - признается госпожа Марченко. Фото из личного архива Оксаны Марченко, Газеты по-украински, Tabloid