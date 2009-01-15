Бережная не комментирует свою беременность!

Внешний вид народной депутатки от Партии регионов Ирины Бережной дали повод для слухов. На выставку картин художника Андрея Кулагина Ирина пришла в широком платье. Она немного изменилась и на лице, хотя остается такой же очаровательной, как и до этого дня. Может быть, на внешнем виде сказался отдых на зимних каникулах, а может все-таки и ее интересное положение. О чем журналисты сразу взялись обговаривать. Газета «Сегодня» уверенно написала, что Ирина Бережная на четвертом месяце беременности. VIP.Glavred связался с Ириной Бережной. «Я не комментирую свою личную жизнь и конкретно этот вопрос», - говорит Бережна. Регионалка рассказала, что как-то летом она две недели принимала поздравления о своей беременности, поэтому, пожелала всем запастись терпением и ждать, когда все станет очевидно. Но Ирина все же призналась, что уже готова стать мамой. «Мне 28лет, я много в жизни добилась. Я не реализовалась пока что только как мама. Я уже чувствую внутреннюю готовность и, безусловно, хочу иметь ребенка», - говорит Бережная. И Бережную не смущает, что она не замужем и родить может без законного мужа. В досье Ирины Бережной указано, что она не замужем, хотя она сама так не считает. «Я живу с любимым человеком уже много лет в гражданском браке. Для меня он и есть мужем, а штамп в паспорте для меня не важен», - говорит Ирина. Кто же этот любимый человек Ирины Бережной?! Раньше ей приписывали роман с Борисом Фуксманом. Бережная же уверяет, что он только хороший друг. Для отвода глаз от таких разговоров Ирина везде появлялась с певцом Андреем Кравчук, изображая любовную идиллию. Но демонстрировать свои отношения пара начала только прошлым летом. Значит, Кравчук никак не может быть любимым, с которым Ирина уже живет много лет. Придется все-таки набраться этого терпения и ждать, так же как мы и ждали имя отца ребенка Елены Лукаш… (Продолжение следует)