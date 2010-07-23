Сын Васадзе - начинал в торговом центре, а дочь Суркиса сменила тусовки на футбол

Чем занимаются сыновья и дочки родоначальников бизнеса в постсоветских странах и нынешних олигархов? Ведь практически все они уже достигли работоспособного возраста. Конечно же, большинство из них получили и получают образование за границей. Отпрыски украинских олигархов во время учебы на чужбине благоразумно стараются избегать популярности. Не с тали исключением из правил и наследники самого богатого украинца - Рината Ахметова. Например, 22-летний Дамир посещает лекции в одном из очень престижных колледжей Британии. А его младший брат Алмир грызет гранит науки в Монте-Карло. Информация о наследниках олигарха крайне редко просачивается в СМИ, что, впрочем, свидетельствует о покладистом характере и хорошем воспитании младших Ахметовых. В отличие от детей русских толстосумов, украинцы не очень-то стремятся попадать на страницы европейской желтой прессы. Дочь президента киевского футбольного клуба «Динамо» Игоря Суркиса Марина известна как «гламурная тусовщица». Фотографы не раз ловили ее в объективы своих камер на различных светских вечеринках и раутах. Отучившись четыре года в Лондоне в частном международном университете «Риджент бизнес скул», Марина работает внешнеэкономическим менеджером в агентстве Национальной федерации футбола «Украина Футбол Интернешнл». Двоюродная сестра Марины - Светлана (дочь президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса) - также трудится в Украине: у нее с мужем бизнес. Светлана очень любит живопись. По ее словам, она так хорошо зарабатывает, что даже не помнит, сколько денег тратит на то или иное произведение искусства. Сын украинского автомобильного магната Тариэла Васадзе - 32-летний Вахтанг - руководит собственным бизнесом в Украине. Еще студентом он начал подрабатывать менеджером в обычном торговом центре «Квадрат» на Шулявке, а в 2003-м оказался в кресле гендиректора «Автоцентра на Столичном» - одного из филиалов отцовской корпорации. Диплом получил в Киевском институте международных отношений. Пару лет назад возглавил наблюдательный совет компании «АвтоЗАЗ». Вахтанг Васадзе известен как руководитель, способный на нестандартные решения. После окончания Днепропетровского госуниверситета по специальности «психология и английский язык и литература» дочь Виктора Пинчука 26-летняя Мария стала акционером ООО «Фирма «Дайм», торгующего металлами. Дочь от первого брака Виктора Пинчука, зятя Кучмы и владельца корпорации «Интерпайп», в скандальных историях не замечена. Ее сводная сестра - маленькая Катя Пинчук - учится в одном из престижных киевских лицеев. В семье украинского олигарха есть еще один ребенок от первого брака - Роман. Закончив частную бизнес-школу в Лондоне, Роман Франчук перебрался в Киев и стал персонажем светской тусовки - его несколько раз замечали на VIP-мероприятиях в ресторанах Киева. По материалам «Комсомольская правда в Украине»