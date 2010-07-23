Розинская воспитывает бычка (ФОТО)

Наталья Розинская всегда любила путешествовать и черпать впечатления для новых творческих свершений. Оказалось, ее интересуют не только просторы экзотических стран, но и отдых в живописном украинском селе, где у нее есть дом и даже хозяйство. «Деревня находится в 30 км от Киева. Я езжу туда почти каждые выходные. Приезжаю обычно в пятницу вечером, а уезжаю в воскресенье. Беру с собой родных близких и дорогих мне людей. В последнюю поездку, например, я взяла с собой нескольких друзей и мы устроили барбекю», - рассказывает Розинская. У Натальи есть питомец – бычок Мукало: «Я назвало его так, потому что он все время мычит. А еще я хочу купить песика и двух котиков», - откровенничает телеведущая. На разведении питомцев сельскохозяйственная жилка Розинской не заканчивается: «Мне очень нравится что-то выращивать в огороде и заниматься грядками. Кроме того, я иногда сплю на сене. Хотя, косить его ни разу не пробовала – это очень трудно и опасно. Тем не менее, я ищу косу. Когда найду – обязательно научусь». Прелести загородной жизни зачастую включают в себя такое развлечение как рыбалка. Наталью участь рыбацкого азарта тоже не миновала. Но она рыбачит так, что ни одно живое существо не страдает: «Из меня рыбак не очень удачный. Я ловлю рыбку, а потом ее отпускаю. Ведь я вегетарианка и мне жалко рыбу», - рассказывает Розинская. Объездившая много стран Наталья не страдает от отсутствия комфорта: «Здесь можно даже жить. Но если работаешь в городе – это неудобно. А так есть все условия. Вообще мне очень нравится просыпаться не от звука будильника или от того, что кто-то бегает по верхним этажам или за окном сигналят машины, а от того, что поет петух. Это настоящее счастье», - делится теледива. Тем не менее, Розинская не готова навсегда променять комфорт городских благ на уединенную сельскую жизнь: «Зачем же впадать в крайности? Здесь отдых, а в городе – настоящая жизнь. Отдохнул – возвращайся. Испокон веков все аристократы и признанные гении не упускали возможность на время уезжать в деревню – те же Достоевский или Толстой, например», - как всегда не удержалась от сравнения с великими последовательница Набокова.