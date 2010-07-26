Бондаренко родила сына (ФОТО)

Депутат от Партии регионов Елена Бондаренко родила сына. Мальчика, который появился на свет в воскресенье, назвали Михаилом. Вес новорожденного 3 кг, рост - 50 см. Как известно, муж Бондаренко - замминистра по вопросам чрезвычайных ситуаций Андрей Бондаренко. У 35-летней Елены Бондаренко, кстати, уже есть дочь — 11-летняя Полина, которая учится в одной из школ Донецка. Предполагалось, что Бондаренко родит второго ребенка в августе, а потому она проводила вместе с дочерью и своими родителями отпуск в депутатском санатории в Южной Ореанде. «ProUa»