Путин катался в Крыму на Harley-Davidson (ФОТО)

Севастополе прошло грандиозное байк-шоу. В гости к участникам приехал давний любимец байкеров - Владимир Путин. Премьер России для эффектного появления на байк-шоу выбрал трехколесный мотоцикл фирмы Lehman Trikes, который работает на базе Harley-Davidson и стоит $29 тыс. За руль российский премьер пересел на подъезде к горе Гасфорта, где байкеры разбили свой лагерь. Участок трассы М-18 на это время был полностью освобожден от транспорта. Красочный выезд Путина к месту основных событий байк-шоу (на заброшенную площадку рудкомбината) 60 тысяч человек приветствовали оглушительным ревом. ВВП. Как истинный байкер, был весь в черном: бейсболка, очки, рубашка, брюки, туфли. Но, тем не менее, из настоящих байкерских аксессуаров на Путине были только 70-долларовые «обрезанные» перчатки из телячьей кожи Torque с логотипом Harley-Davidson на застежке. ВВП обратился ко всем со сцены, собранной из фрагментов подводной лодки и десантного корабля: «Байк, мотоцикл — это, конечно, самый демократичный вид транспорта. Правда, есть и такие навороченные машины, железяки, на которой я сегодня прикатил. И что очень важно, он дает обладателю, байкеру, сладкое чувство свободы. Байк — это символ свободы. И это здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Почему? Потому что вы собрались здесь не по призыву партии или государственных органов, что иногда тоже очень правильно и целесообразно. Вы приехали сюда потому, что вы свободные люди». Закончил свой 7-минутный монолог Путин призывом на украинском языке: «Хай живе байк!». Организатора слета мотоциклистов Александра «Хирурга» Залдостанова Путин в своей речи назвал «господином Хирургом». Кому-то из байкеров посчастливилось запечатлеть рукопожатие на фото, кто-то заполучил автограф. Путин расписывался на флаерах байк-шоу и даже на сиденье мотоцикла. У одной из гостей была дерзкая мысль предложить свою грудь для росписи, но в окружении Хирурга успели остудить ее пыл, и она протянула для автографа руку: «Владимир Владимирович, распишитесь на ладони!». «Не могу», и элегантно приподняв ладонь девушки, галантно поцеловал ее. Байкеры тоже не оставили гостя без подарков и презентовали нашивки своих байк-клубов, флаги, перчатки и кепки — все тут же перехватывал один из «личников» Путина. Премьер даже пошутил, что у него будет основа для коллекции байкерских нашивок. А мощный серб Златко сумел протиснуться с бутылкой и протянул ее с предложением выпить: «Это сербская ракия!». ВВП нисколько не смутился, отвинтил пробку, понюхал: «Хороший напиток, но сейчас не могу — я же за рулем! Мы ее вечером с Виктором Федоровичем Януковичем распробуем». Путин в свое время не появился на Дне рождения Януковича, но обещал скорую встречу. Теперь пришло время сдерживать обещания. Через час после посещения байк-шоу Владимир Путин уже в голубом костюме, в рубашке в тон и без галстука появился на гостевой госдаче «Заря» в Форосе, где его ждал президент Украины Виктор Янукович. Подчеркивая неформальный характер встречи, Виктор Федорович тоже пришел в щеголеватом бежевом пиджаке под белую рубашку. Они проговорили около 45 минут. Вечером в субботу Путин улетел из Крыма, а Янукович остался на отдыхе. По материалам: «Сегодня», MigNews