Герман пришла на богослужение с сумочкой Chanel (ФОТО)

Визит в Киев предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Кирилла мог соперничать по своей одиозности с приездом первых лиц государства. Центральные улицы Киева по маршруту перемещения Кирилла оцепили милиционеры, а в момент проезда кортежа сотрудники ГАИ перекрывали дороги, создавая пробки. Зато такие меры предосторожности послужили тому, что сам патриарх перемещался по городу строго по графику. Святейший предпочитает курсировать по городу с кортежем, состоящим примерно из 9 машин. Сам Патриарх Кирилл ездит в бронированном черном джипе Cadillac Escalade. Первым в списке мероприятий, запланированных на понедельник, был молебен в соборе Святой Софии. На следующий день, открывая празднование годовщины Крещения Руси, Патриарх Кирилл помолился на Владимирской горке «о единстве украинского народа». Краткий молебен св. равноапостольному князю Владимиру совершили утром 27 июля, накануне дня его памяти, Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) на Владимирской горке Киева, у подножия памятника князю. Помимо епископата УПЦ МП и сотен клириков, на молебне присутствовали и украинские политики. В числе пришедших были замечены премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, глава администрации президента страны Анна Герман, председатель Госкомнацрелигий Украины Юрий Богуцкий и другие официальные лица. На общем фоне церковнослужителей и политиков явно выделялась своей неизменной элегантностью Анна Герман. Шелковая бежевая косынка на голове главы администрации гармонировала с модными укороченными брюками и сумочкой Сhanel. Дополняли образ ажурные летние туфли, а также - подвеска и часы, инкрустированные камнями. По материалам: «Комсомольская правда», Сredo