Янукович-младший проиграл в бильярд на турнире депутатов (ФОТО)

Виктор Янукович-младший всегда имел славу прирожденного победителя. Например, в 2006 году он стал чемпионом по бильярду на турнире, организованном депутатским клубом «Парламент». Помимо этого в начале июня 2010 года его команда выиграла гонки по бездорожью в Киевской области, а в апреле сын Президента выиграл первый этап Кубка Украины по трофи-рейду (гонки по бездорожью), который проходил в Волчанском районе Харьковской области. Но на этот раз удача изменила своему любимцу. Бильярдная команда, в составе которой играл сын Президента Виктор Янукович-младший, проиграла турнир депутатов, завоевав только четвертое место. Соревнования на кубок «Молодых регионов» организовал «Союз молодежи регионов Украины». Мероприятие проводилось впервые. Турниры прошли в отеле «Ялта-Интурист» в профессиональном бильярдном клубе «Кадиллак-Ялта». «Виктор Викторович играл за киевскую, а не за донецкую команду (она вообще не принимала участия), потому что он сейчас живет в столице. Вместе с ним сражались депутат-регионал Александр Зац и депутат-регионал из Киеврады Владимир Филиппов», рассказали организаторы турнира. Киевляне сначала выиграли у николаевцев, а потом проиграли луганчанам. Первое место заняла харьковская команда. Всем троим ее участникам, среди которых, кстати, не было депутатов Рады, были вручены кии и грамоты. По материалам «Газета по-украински»