Шуфрич отбирал у Ющенко подарки (ФОТО)

Скандально известный Нестор Шуфрич никогда не давал спуску тем, к кому испытывал антипатию. Его «жертвами» в свое время стали, например, Левочкин, Рудьковский и Луценко. Но нардеп-регионал не всегда тяготеет к физической расправе над неугодными. Иногда ему нравится действовать более тонко. Особенно это уместно, если в списке «антигероев» вдруг оказывается сам президент. Все дело в том, что больше всего Шуфрич, по его же словам, всегда не любил экс-президента Виктора Ющенко. Уволенный министр, как он выразился, «не словом, а делом», демонстрировал свою нелюбовь к Ющенко. Шуфрич никогда не бил Виктора Андреевича, но зато дважды испортил ему праздник. Так случилось, что Нестор «отбирал» у Ющенко подарки. По словам Шуфрича, в 2005-ом году один из друзей предложил ему приобрести картину советского художника Василия Кричевского. «На полотне была изображенная церковь, в которой то ли крестился, то ли венчался Михаил Грушевский. Эту церковь нарисовал Василий Кричевский и подарил Грушевскому. И потом полотно висело в кабинете первого президента Украины», - описывает Шуфрич историю картины. Экс-министр колебался, покупать или нет. «Это не совсем мой профиль. Я собираю украинских художников, но только закарпатцев. А мне говорят: «Бери, хорошая картина». Стоила относительно недорого - между 10 и 20 тысячами долларов», - вспомнил политик. Регионал подскреб сбережения и все же приобрел картину. Как вдруг через два часа после покупки друг Шуфрича вернулся с просьбой выкупить картину назад. «Я вижу, что у него появился какой-то интерес. Говорю: «Пожалуйста, забирай назад». Мой друг не мог скрыть радости: «Ну все, Порошенко будет рад». Говорю я: «А при чем тут Порошенко?». «А Петр хочет ее подарить Ющенко на день рождения», - передал разговор Шуфрич. Услышав это, Нестор категорически отказался продавать полотно. «Я ответил: «Тогда никогда эта картина не будет продана назад». И полотно осталось у меня», - сказал, как отрезал Шуфрич. Похожая история вышла с бюстом Шевченко, который также есть в коллекции экс-министра. Автором бюста является известный скульптор Александр Архипенко, который прославился на Западе своими работами в стиле кубизма. Бюст Шевченко его работы должен был быть установлен в Париже, но не судилось - он установлен в кабинете в Шуфрича. Мол, поскольку Архипенко был диссидентом, то советская власть запретила ставить в столице Франции созданный им бюст. «Этот бюст тоже хотели подарить Ющенко - уже в прошлом году. Я тоже отказал, потому что очень не хотел, чтобы единственный бюст Шевченко, сделанный Архипенко, попал в руки Ющенко», - сказал Шуфрич. Регионал не скрывал, что умышленно хотел насолить Ющенко: «Если честно, то так». По материалам «Сегодня»