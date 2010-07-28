Елизавета ІІ показала личные фотографии (ФОТО)

Монархам не чуждо ничто человеческое, а уж тем более – технический прогресс. После того, как внуки английской королевы – принцы Уильям и Гарри – обучили Елизавету ІІ премудростям работы в Интернете, она активно осваивает сеть. Среди последних достижений королевы Великобританки – популярный фотохостинг Flickr. Теперь все желающие смогут увидеть семейные фото монархов. Более того, фото можно увидеть и в оригинале – в лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы Второй открылась выставка фотографий, выложенных в Интернете. Создание аккаунта на Flickr приурочено к летнему открытию Букингемского дворца, который по традиции распахивает свои двери для туристов в августе и сентябре. Посетители сайта смогут просмотреть более 600 фотографий, среди которых – как снимки из семейного архива, так и фотоотчеты о недавних событиях. На королевской страничке можно будет увидеть детские фотографии Ее Величества, принца Чарльза и других членов правящей семьи. Кстати, это не первые шаги королевы в интернет-пространстве. Так в 2007 году за несколько дней до Рождества она запустила Королевский Канал на портале YouTube, чтобы поздравить с праздником всех жителей Великобритании. А в 2009 году был создан новый сайт британской монархии, где появилась масса удобных сервисов, позволяющих, в том числе, отправить электронное письмо любому члену королевской семьи. По материалам «Газета по-киевски»