Любимый министр Саакашвили станцевала стриптиз (ФОТО)

Министр экономики Грузии 28-летняя Вероника Кобалия, оказалась в центре скандала из-за фотографии в стриптиз-клубе. Политик заявила, что снимок был сделан почти 10 лет назад на отдыхе во Флориде. «Если самое плохое, что оппозиция или кто-либо еще может найти против меня, - это моя старая фотография из колледжа, то я не вижу в этом ничего особенного», - сказала министр. Отмечается, что на фотографии Вера Кобалия ее сестра, две танцовщицы клуба и еще одна неизвестная женщина танцуют в откровенных позах на сцене стриптиз-клуба. Ранее СМИ сообщали, что фото, найденное журналистами в социальной сети Facebook, предположительно, было сделано в феврале этого года в Канаде, когда туда приезжал президент Грузии Михаил Саакашвили (он находился на Олимпиаде в Ванкувере). По этой версии, заграничная встреча с 28-летней землячкой произвела на грузинского лидера такое впечатление, что позволила ей стать главой министерства. Известно также, что практически сразу после визита в Канаду Саакашвили Кобалия вернулась в Тбилиси и тут же возглавила организацию «Коалиция за справедливость». Прошло еще три месяца, и ее включают в состав грузинского правительства. 2 июля Кобалия назначается министром экономики и устойчивого развития Грузии. Вероника Кобалия родилась 24 августа 1981 году в городе Сухуми. После войны в Абхазии вместе с семьей перебралась в Москву, откуда вскоре семья уехала в Канаду. Сейчас отец Вероники владеет пекарней в Ванкувере. Сама Кобалия работала на разных руководящих позициях в бизнес-компаниях Канады и международных НПО, имеет опыт работы на городской TV-компании. Сейчас у нее есть хлебный бизнес в Канаде. Тем не менее, многие жители Грузии были удивлены назначением на столь ответственный пост - одного из главных министров страны - молоденькой девушки, у которой даже нет опыта работы в политике. А потому скандал с вобщем-то безобидной фотографией вызвал резонанс как среди местных жителей, так и среди международных СМИ. В любом случае, даже если фото сделано недавно, то не стоит забывать, что госпоже Кобалия всего 28 лет. Где, с кем и как проводить свободное от реформирования экономики и (что бы это ни значило) устойчивого развития страны время – это личное дело министра. По материалам «Фокус»