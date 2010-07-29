Скандал! Степан Черновецкий скрыл от ГАИ стоимость Porsche (ВИДЕО)

Не так давно сын Леонида Черновецкого пополнил семейный автопарк новым экземпляром - Степан Черновецкий приобрел Porsche Carrera GT стоимостью около $ 500 тыс. Учитывая, что стоимость семейного гаража Черновецких уверенно приближается к отметке в $10 000 000, в такой покупке нет ничего удивительного. Но выяснилось, что не все так просто: Степан Черновецкий растаможил свой Porsche Carrera GT как более дешевый Carrera S – именно так было написано в талоне техосмотра. Porsche Carrera S можно купить за $100 000, а вот Carrera GT явно не найти дешевле полмиллиона дол. Это говорит лишь о том, что сын мэра Киева сделал все возможное, чтобы заплатить поменьше налогов. В ходе журналистского расследования выяснилось, что в техпаспорте написано, что данный автомобиль действительно зарегистрирован на сына Черновецкого и действительно, как Carrera S, а не Carrera GT. Но самое главное, что удалось получить таможенную декларацию, где указаны все заплаченные Степаном деньги за машину: Таможенные пошлины - 10%, что в переводе на гривны составило 143 820 грн. НДС - 20%, что равняется 357 307, 99 грн. 3 евро за каждый кубический сантиметр двигателя - 204 519, 95 грн. Итого: 706 000 грн. На первый взгляд сумма внушительная. Но экономия налицо, ведь при растаможке оценочная стоимость Porsche Carrera GT Степана составила 1 млн. 438 тысяч грн., хотя реальная рыночная цена такого автомобиля составляет вдвое больше - как минимум 3 000 000 грн. То есть, фактически, путем «таможенных махинаций» Черновецкий не доплатил в казну почти 460 тыс. грн, ведь реальные сборы должны были составить 1 млн. 160 тыс. грн. И хотя МВД обещало разобраться с этим случаем и не только, пока что никаких движений не наблюдается. Остается только вспомнить, что копейка рубль бережет и начать делать ставки на то, какой автомобиль станет следующим в коллекции семейства Черновецких. ВИДЕО: По материалам «ТопЖыр»